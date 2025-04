Hurra, der Frühling ist da! Überall zwitschert und summt es und farbenfrohe Blüten recken sich gen Sonne. Jetzt aber raus in die erwachende Natur! Bunt sind auch die Feste und Märkte, die rund um die Osterfeiertage im echten Norden veranstaltet werden. Ob an der Nordsee, der Ostsee oder in den Regionen zwischen den Küsten – die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat einige frühlingsfrische Freizeit-Tipps für Sie gesammelt.

NORDSEE

Insel Amrum: Stets das Meer im Blick

Wenn auf der Insel Amrum bei Sonnenuntergang das Osterfeuer angezündet wird, lodert es doppelt. Das Spektakel findet in diesem Jahr am Abend des 19. April am Strand von Nebel statt. Zuvor gibt’s im Wilmersdorfer Nordseeheim in Wittdün einen großen Flohmarkt. An den Osterfeiertagen können Familien in den Inseldörfern Ostereier suchen. Und wie die Natur hinter den Friesenwällen blüht auch die Kultur im Norddorfer Gemeindehaus auf: Am Ostersonntag spielt das Ensemble Vagabund Klezmer und Weltmusik. Am Ostermontag rockt Deutschlands wohl jüngste Queen-Tribute-Band „The Queen Teens“. Bereits am 16. April ist Auftakt für den Amrumer Shantychor und am 23. April tanzt die Amrumer Trachtengruppe zur Musik der Blaskapelle.

Frühlingsmarkt in Brunsbüttel

Am 27. April finden in Brunsbüttel ein verkaufsoffener Sonntag und gleichzeitig ein schöner Blumen-Markt statt. Passend zum Frühling können Besucherinnen und Besucher auf und um den Rathausplatz in der Koogstraße Pflanzen kaufen sowie an verschiedenen anderen Ständen stöbern. Auch ein Gewinnspiel ist geplant.

Dithmarschen: Buntes auf Blumen- und Flohmärkten

Wie jedes Jahr verwandelt sich die Innenstadt von Heide im Frühling in eine bunte Erlebnismeile rund um die Themen Garten und Outdoor-Abenteuer. Zahlreiche Aussteller laden beim Frühlings- und Blumenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 06. April zum Bummeln ein. Zwischen Böttcher-Rondell und Südermarkt gibt es viel zu entdecken und zu erleben: Kunsthandwerk, Pflanzen, regionale Köstlichkeiten und mehr. Auch die Flohmarktsaison hat in Dithmarschen wieder begonnen. An jedem ersten Wochenende im Monat findet ein Flohmarkt am Kohlosseum in Wesselburen statt. Auf dem Heider Marktplatz treffen sich Flohmarktfreunde am 13. April.

Auf Eiderstedt gleicht kein Ei dem anderen

Traditionell zwei Wochen vor dem Osterwochenende findet der beliebte und gutbesuchte internationale Ostereiermarkt in Tönning statt. Besucherinnen und Besucher können am 05. und 06. April im historischen Packhaus von 1873 eine beeindruckende Vielfalt an kunstvoll gestalteten Eiern entdecken – von maritimen Motiven über traditionelle Maltechniken bis hin zu filigranen Arbeiten.

Im reetgedeckten, urigen Haubarg vom Landladen Kühl in Kirchspiel Garding findet am 13. April ein bunter Ostermarkt statt. An liebevoll gestalteten Ständen präsentieren zahlreiche Aussteller ihre handgemachten Produkte, Kunstwerke und regionalen Köstlichkeiten.

Friedrichstadt: Wer findet goldene Eier?

In der Zeit vom 19. bis 26. April ist der Osterhase zusammen mit seinen Helfern vom Tourismusverein in der historischen Altstadt von Friedrichstadt unterwegs. Über 400 „goldene Eier“ sollen dort versteckt werden. Wer einen der goldig bemalten Steine findet, kann ihn in der Tourist-Info am Markt gegen Schokoladen-Eier eintauschen – oder vielleicht sogar gegen den Hauptpreis, einen Präsentkorb. Es lohnt sich also mit besonders offenen Augen durch die Altstadt zu schlendern.

Osterfeuer auf Helgoland

Am 19. April wird eine beliebte Tradition fortgesetzt: Das Osterfeuer auf der Helgoländer Düne. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine gemütliche Atmosphäre freuen, bei der neben dem lodernden Feuer auch kleine Snacks angeboten werden. Die einzigartige Stimmung auf der Düne verzaubert Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Husum: Märkte am Hafen und beim Tine-Brunnen

Mit der Krokusblüte ist in Husum auch die Saison der Hafenmärkte gestartet: Bis September gibt’s an jedem ersten Samstag eines Monats einen Hafenflohmarkt und an jedem dritten Sonntag einen bunten Hafenmarkt am Husumer Gezeitenhafen. Nordfrieslands größter Wochenmarkt begeistert mit einem großen Angebot frischer Lebensmittel aus der Region – von Obst und Gemüse über Fisch, Fleisch und Brot bis hin zu Bedarfsartikeln für den Alltag. Der Husumer Wochenmarkt findet donnerstags und samstags auf dem Marktplatz beim Tine-Brunnen statt. Am 01. und 02. Mai gibt es dort auch einen Hobby- und Kunsthandwerkermarkt. „Mit LiebeGemacht“ nennt sich der Kunsthandwerkermarkt, der am 17. und 18. Mai zum Bummeln einlädt.

Traditionsmarkt in Nordfriesland

Am 06. April wird im Charlottenhof in Klanxbüll der alljährliche Ostermarkt veranstaltet. Auf dem Markt rund um den Vierkanthof wird den Besucherinnen und Besuchern eine breite Auswahl an handgemachten Produkten angeboten: von kreativen Blumen-Arrangements und einzigartigen Textilien über kunstvolle Holz- und Papierarbeiten bis hin zu bezauberndem Schmuck und duftenden Seifen. Natürlich dürfen österliche Dekorationen nicht fehlen. Für die jüngeren Besucher gibt es spannende Aktivitäten, darunter ein Bastelstand und – bei gutem Wetter – eine bunte Ostereiersuche.

Nordstrand: Osterfeuer mit Kinderbelustigung

Am Süderhafen in Nordstrand wird am 19. April das traditionelle Osterfeuer entzündet. Die Veranstaltung beginnt mit Spiel & Spaß für Kinder ab 17 Uhr. Die Nordstrander Landjugend sorgt für das leibliche Wohl.

St. Peter-Ording bietet buntes Frühlingsprogramm

Die Erlebnis-Wiese in St. Peter-Ording verwandelt sich vom 19. bis zum 24. April in eine farbenfrohe Spielwelt. Hier warten lustige Mitmachaktionen, beeindruckende aufblasbare Tierfiguren, maritime Dekorationen und kulinarische Köstlichkeiten auf die Besucherinnen und Besucher. Bis zum 21. April lädt ein Ostermarkt im Dorf zum Stöbern und Genießen ein. Angeboten werden Dekoratives und Seltenes aus Glas, Silber, Leder, Filz, Holz aber auch Käse, Wurst, Obst, Gemüse, Gewürze und mehr. Ob Freizeitläufer oder Profi – beim Osterlauf am 19. April sind alle willkommen! Die Sportlerinnen und Sportler können zwischen Strecken über fünf, zwölf oder auch 21 Kilometer wählen. Für Kinder gibt’s einen 500-Meter-Lauf. Ein wärmendes Feuer, Livemusik und kulinarische Spezialitäten – das Osterfeuer am Samstagabend auf der Erlebnis-Promenade lässt den Winter hinter sich und heißt den Frühling willkommen.

Im Westküstenpark hält die beliebte Osterrallye am 20. April spannende Überraschungen bereit – vielleicht sogar eine Begegnung mit dem Osterhasen. Eine Puppenbühne sorgt für Unterhaltung, während Kinder beim Schminken oder Basteln kreative Osterkunstwerke gestalten können.

Sylt: Familienwochen bitten um Wunschkonzerte

Vom 12. bis zum 27. April finden auf der Insel Sylt Familienwochen statt. Unter dem Motto „Macht die Insel zu eurem Wunschkonzert“ können sich alle auf musikbezogene Veranstaltungen und Mitmachaktionen freuen. Am Wochenende vor Ostern, am 12. und 13. April, findet im Inselosten der alljährliche Ostermarkt der Kulturfreunde in Morsum statt. Im Muasem Hüs gibt’s an zahlreichen Ständen österliches Kunsthandwerk, Schmuck, handbemalte Ostereier, Produkte aus eigener Herstellung und vieles mehr.

Beim Osterfeuer in Hörnum am 19. April versammeln sich Gäste und Einheimische zu einem stimmungsvollen Fackelzug zum Campingplatz Hörnum. Dort wird das große Osterfeuer entzündet und eine Band lädt zum Tanzen und Feiern ein.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Stadtfrühling in Bad Segeberg

Am 05. und 06. April besucht der Osterhase mit dem Eier-Lama das historische Landgestüt Traventhal. Auf dem Markt stellen viele Kunsthandwerker ihr anspruchsvolles Angebot aus: leckere Schokoladenkreationen, Deko für Haus und Garten, ungewöhnlichen Osterschmuck, Mode und Pflanzen. Am 19. April findet auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg das jährliche Osterfeuer statt, das vom European People Verein (EPF) ausgerichtet wird.

Am 04. Mai lädt Bad Segeberg zum „Stadtfrühling“ ein. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet die Tourist-Info und die Stadtbücherei einen Nachhaltigkeitsmarkt im WortOrt.

Herzogtum-Lauenburg: Romantisch in den Frühling starten

Ganz im Süden des echten Nordens wird die Frühlings- und Osterzeit mit dem Krummesser Ostermarkt am 29. und 30. März eingeläutet. Unter dem Motto „Kunst, Handwerk und Mehr“ präsentieren hier über 30 Aussteller aus der Region handgefertigte Arbeiten und kulinarische Leckereien.

Am 19. April finden in Ratzeburg und in Geesthacht an der Beachlounge die traditionellen Osterfeuer statt.

Frühlingsbeginn bedeutet im Herzogtum Lauenburg aber auch Romantik pur: Am 26. und 27. April verwandelt die Gartenromantik den Möllner Kurpark in ein Deko-Paradies mit regionalem Kunsthandwerk und Gartendekoration.

Fachkundiges und Kreatives in der Holsteinische Schweiz

Ab dem 04. April wird in Eutin wieder „Küchengarten-Spezial“ angeboten. Dabei handelt es sich um eine Führung vom Schloss zum Küchengarten. In dem Nutzgarten, der einst das Schloss mit Obst, Gemüse und Blumen versorgte, stehen dann ehrenamtliche Gärtnerinnen und Gärtner in den Beeten und freuen sich auf Gespräche über den Gartenzaun. Am Osterwochenende werden im Eutiner Schloss verschiedene Führungen angeboten: An Karfreitag können Besucherinnen und Besucher das Antependium bewundern – ein kostbarer Altarbehang von 1641. Von Karsamstag bis Ostermontag gibt’s täglich die Familienführung „Von Puder, Pasteten und Seidentapeten“. Natürlich können Gäste auch selbständig durch das Schloss gehen oder sich von einer kostenfreien App begleiten lassen.

Vier kreative Frauen laden vom 18. bis 21. April in die Dunkersche Kate nach Bosau ein, um den Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt ihrer handgefertigten Kunstwerke zu präsentieren. Zu entdecken gibt es österliche Dekorationen und inspirierende Geschenkideen von Kerzen über Schmuck bis zu kunstvoll bemalten Eiern.

Mittelholstein: Märkte für Lifestyle, Stoffe und Bier

Vom 11. bis 13. April öffnet Gut Emkendorf seine Tore für den beliebten „Landgeflüster“ Haus- und Lifestylemarkt. Zahlreiche Aussteller präsentieren eine vielfältige Auswahl an Kunst, Dekoration, Schmuck, Mode, kulinarischen Köstlichkeiten, Pflanzen und vielem mehr. Hinweis für den Eintritt: An der Kasse ist keine Kartenzahlung möglich.

Die Stoffköste in Neumünsters Innenstadt ist der größte Stoffmarkt im Norden und lohnt sich nicht nur für Profi-Schneiderinnen, sondern auch für Hobby-Designer. Wer auf der Suche nach abwechslungsreichen Stoffen zu fairen Preisen ist oder sich einfach nur inspirieren lassen möchte, sollte sich den 04. Mai im Kalender notieren.

Am 10. und 11. Mai findet auf dem Himbeerhof Gut Steinwehr direkt am Nord-Ostsee-Kanal der traditionelle Holsteiner Frühlingsmarkt statt. Das Angebot reicht von handgefertigtem Kunsthandwerk über stilvolle Wohnaccessoires bis hin zu einer großen Auswahl an Pflanzen und Gartenmöbeln.

Auf der Bierköste am 30. und 31. Mai wird alte Braukunst wiederaufgelebt: Das Craft Beer Festival in Neumünster präsentiert eine bunte Auswahl an über 15 Brauereien aus Norddeutschland. Hinzu kommen besondere Brauereien aus dem Ausland. Von Pils, über Lager bis hin zum Kellerbier ist für jeden Biergeschmack das richtige Gebräu dabei.

Ostern auf dem Mönchsweg

Ostern feiern und gleichzeitig eine Radtour genießen – der Radfernweg Mönchsweg, der sich durch die malerische Landschaft Schleswig-Holsteins schlängelt, macht dies möglich. Ostern ist das wichtigste und älteste Fest im christlichen Glauben. Auf dem Mönchsweg gibt es viele Möglichkeiten die tiefere Bedeutung von Ostern zu reflektieren und die Traditionen, die mit diesem Fest verbunden sind, hautnah zu erleben. Die zahlreichen historischen Kirchen und Klöster am Mönchsweg sind nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern vor allem Orte des Glaubens und der Kultur. Besucherinnen und Besucher können an Gottesdiensten teilnehmen oder einfach die ruhige Atmosphäre genießen. Die Parkanlagen der Schlösser in Eutin und Plön oder die Bibelgärten in Wahlstedt und Oldenburg i. H. erblühen in neuer Pracht. Und Hof- oder Klostercafés, wie der Landgasthof Kasch in Timmdorf bei Malente, das Klostercafé Cismar oder das Naturerlebniscafé Mehlbeere in Grömitz laden zum Einkehren ein.

Ostseefjord Schlei: Ausflüge für die ganze Familie

Wie wäre es mit einem Osterausflug für die ganze Familie? Dann auf zu den Wikingern! Vom 18. bis 21. April lockt der Frühjahrsmarkt rund um das Wikingermuseum Haithabu, dem historischen Handelszentrum am Noor. Die Besucherinnen und Besucher können dabei in die Welt des Handels und Handwerks vor 1.000 Jahren eintauchen. Verschiedene Mitmachaktionen und Vorführungen warten auf Kinder und Erwachsene.

Am 19. April lädt das Stadtmarketing Schleswig zum Osterfeuer auf der Lollfußer Schützenkoppel ein. Vom Nachmittag bis zum Abend gibt’s Musik, kulinarische Köstlichkeiten und einem herrlichen Blick auf die Schlei.

Seit über 20 Jahren gibt es in Schleswig den Gottorfer Landmarkt, der viele regionale Produkte bietet. In diesem Jahr findet er am 18. Mai auf der Gottorfer Schlossinsel statt. Besucherinnen und Besucher können dort die Vielfalt und Qualität heimischer Erzeugnisse entdecken.

Österliche Märkte in Stormarn

Im Kreis Stormarn laden zwei österliche Märkte zum Bummeln und Stöbern ein: Im Reinbeker Schloss findet am 29. und 30. März der österliche Kunsthandwerkermarkt statt. Diese Veranstaltung gibt es schon seit 30 Jahren. Das Schloss wird mit vielen Blumen frühlingshaft geschmückt. Der Erlös, den der LandFrauenVerein Südstormarn e.V. in ihrem Café einnehmen, wird an eine karitative Einrichtung gespendet.

An der historischen Trittauer Wassermühle findet am 05. und 06. April der große österliche Frühlingsmarkt statt, der seit über zwei Jahrzehnten tausende Besucherinnen und Besucher anlockt. Vor Ort gibt’s u.a. eine Kupferschmiede, Holzschnitzer, Töpfer und Glasbläser.

Jugendherbergen: Attraktive Oster-Programme

Wer als Familie eine unkomplizierte Auszeit gemeinsam mit anderen Familien erleben möchte, wird bei den Jugendherbergen in Schleswig-Holstein fündig. Da die Familien-Oster-Programme bislang ein Geheimtipp sind, haben einige Häuser noch einzelne Zimmer frei – zum Beispiel in der Jugendherberge Kappeln direkt an der Schlei, auf der Sonneninsel Fehmarn oder in Heide, wo auch Ausflüge an die Nordsee organisiert werden. Denn Programme, bei denen die Familien die jeweilige Region entdecken können, gehören immer dazu. Und natürlich darf auch der gemütliche Osterbrunch und die gemeinsame Ostereiersuche auf dem Herbergsgelände nicht fehlen. Übrigens: Die benötigte DJH-Familienmitgliedschaft kann direkt bei Anreise oder vorab online abgeschlossen werden.

OSTSEE

Traditionsreiche Osterfeuer auf Fehmarn

Das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Süderort, zwischen Wulfen und dem Campingplatz Miramar, hat auf der Sonneninsel Fehmarn mittlerweile schon Tradition. Bevor das Feuer am Abend des 19. April angezündet wird, dürfen Kinder im Stroh nach Ostereiern suchen. Auch das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Bannesdorf findet an diesem Samstagabend statt. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Die jungen Besucherinnen und Besucher dürfen eine Runde im Feuerwehrauto mitfahren. Und auch am Galgenberg zwischen Petersdorf und Dänschendorf wird das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Dänschendorf an diesem Abend veranstaltet. Hier soll der Osterhase eine süße Überraschung vorbeibringen. Am Ostersonntag veranstaltet der Tourismus-Service Fehmarn die beliebte Ostereiersuche am Südstrand. Gemeinsam buddeln Kinder nach bunten Eiern, die der Osterhase am Strand versteckt hat. Alle fleißigen „Eierfinder“ erhalten eine kleine Osterüberraschung.

Grömitz: Kunterbunte Osteraktionen

Auch in Grömitz wird es rund um Ostern kunterbunt. Zwischen dem 19. und 21. April sind zahlreiche Aktionen und Events geplant: So gibt es am Strandhaus an der Promenade ein Sport- und Spielefest, eine Bastelaktion, Oster-Bingo und einiges mehr. Osterfeuer werden u.a. am Lensterstrand direkt hinter dem Deich entzündet. Am Kloster Cismar findet am Samstagvormittag ein Osterfrühschoppen mit Live-Musik statt. Nachmittags können in der Remise des Klosters Ostereier bemalt werden.

Neues Wassersportzentrum in Kellenhusen

Am 17. April findet der traditionelle Lampionumzug im Ostseebad Kellenhusen statt. Der Umzug startet am Seebrückenplatz und wird musikalisch begleitet. An der Seebrücke gibt es zum Abschluss eine besondere Lichtshow. Im Rahmen des traditionellen Eierpunschtrinkens des Tourismus-Service Kellenhusen wird am 19. April das neue Wassersportzentrum eröffnet. Nach der Rede des Tourismusleiters Raymond Kiesbye gibt’s Musik von „Sino Dee“. An diesem Samstagabend wird auch das Osterfeuer auf der Südstrandwiese entzündet. Der aus Neuseeland stammende Multi-Instrumentalist Nick Hohepa wird mit seiner Band für Stimmung sorgen. Am Ostersonntag veranstaltet der Tourismusverein Kellenhusen das traditionelle Ostereiersuchen für Kinder. Treffpunkt ist am Waldpilz beim Waldparkplatz.

Zur Hochblüte der Kirschbäume der prachtvollen Kirschenallee findet am 26. April das dritte Kellenhusener Kirschblütenfest statt. Auf der Veranstaltungswiese des Bauernhofes „Wintershof“, direkt neben der Allee, ist ein gemütliches Holzbudendorf aufgebaut, in dem allerlei kulinarische Genüsse rund um die leckere rote Frucht angeboten werden. Neben Live-Musik werden auch Kutschfahrten, Ponyreiten, Heutoben und das beliebte Bauerngolf angeboten.

Kiel: Angebote für Rathausturmfahrer und Wandersleute

Am 19. April können Interessierte erst Kiel von oben und dann ein reichhaltiges Osterfrühstück genießen: Das entsprechende Angebot inkludiert eine Fahrt auf den Rathausturm, wo es zur frischen Morgenluft ein herrliches Panorama über die Landeshauptstadt gibt. Danach können es sich die Gäste bei einem leckeren Frühstück so richtig gut gehen lassen. Am Ostermontag wird eine etwa dreistündige Wanderung durch die abwechslungsreiche Region von Suchsdorf an der Au geboten. Auf der zirka zwölf Kilometer langen Strecke können die Wandersleute sanfte Hügel, weite Felder, kleine Bäche und malerische Landschaften entdecken. Am Ende besteht die Möglichkeit im Restaurant Margaretental einzukehren – ein idyllischer Ort mit Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal.

Am 26. und 27. April wird das offizielle Frühlingserwachen in der Fördestadt eingeläutet. Mit „Kiel blüht auf!“ verwandelt sich die Innenstadt und die Holtenauer Straße in ein Blumenmeer. Gemeinsam mit regionalen Händlerinnen und Händlern werden viele Mitmachaktionen für Jung und Alt geboten. Außerdem können Shoppingbegeisterte am verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Ich fühl mich Kiel“ entspannt shoppen.

Buntes Osterprogramm an der Lübecker Bucht

Wer das lange Osterwochenende in der Lübecker Bucht verbringt, kann sich auf ein buntes Programm freuen. Es reicht vom Osterfeuer am Strand über ein frühlingshaftes Strandkonzert mit Meerblick bis hin zu einem Ostermarkt auf einem der größten Marktplätze Schleswig-Holsteins. Auf Familien wartet darüber hinaus ein fröhliches Mitmachprogramm mit Osterrallyes, Osterbasteln, dem Möhrchenpfad und Puppentheater. Hartgesottene Ostseefans können in der Lübecker Bucht gleich zweimal mit Tamtam und Programm in die noch kühlen Ostseewellen hüpfen: Am 01. Mai macht traditionell der kleine Ostseeort Rettin eine große Welle, wenn Gäste und Einheimische hier gemeinsam und bunt verkleidet das Meer eröffnen. Nur wenig später, am 04. Mai, geht es feucht-fröhlich in Scharbeutz mit dem Anbaden weiter.

Vom 06. bis 09. Juni lädt in Scharbeutz die Veranstaltung PfingsTON zu einem mehrtägigen, lässigen Musik-Event mit vielen kostenlosen Live-Konzerten und Ostseeflair ein. Die PfingsTON-Bühne steht im aufblühenden Kurpark, und kulinarische Stände versorgen die Gäste mit Getränken und leckeren Snacks.

Ostermünde

Das Seebad Travemünde putzt sich am langen Osterwochenende wieder heraus und startet mit einem bunten Fest für die ganze Familie in den Frühling. Nach dem „Ostereinklang“ am Karfreitag werden die bösen Wintergeister am Samstag bei Live-Musik und mit einem der größten Osterfeuer an der Ostseeküste am Travemünder Strand vertrieben. Am Ostersonntag findet die Riesen-Osterei-Parade statt, bei der die liebevoll gestalteten Riesen-Ostereier mit musikalischer Begleitung und dem Osterhasen persönlich durch Travemünde ziehen. Für Kinder verwandelt sich der Brügmanngarten zudem in ein aufregendes Spieleparadies. An der Priwallfähre lädt vom 19. bis 21. April ein österlicher Markt zum entspannten Bummeln ein. An den Ständen wird Kunsthandwerk und Feinkost geboten. Der Eintritt ist frei.

