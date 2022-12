Was damals vor fast 50 Jahren mal als revolutionäres Gottesdienstkonzept begann, gehört heute längst zum festen Bestand Flensburger Weihnachtstraditionen: die Flensburger Rockmesse an Heiligabend in St. Johannis. Für viele Menschen gehört deren Besuch zum Familienritual; inzwischen nehmen Teilnehmer der ersten Stunde und einstige Pioniere als würdig ergraute „Altrocker“ und Großeltern sogar ihre Enkel mit zu dem Event der besonderen Art. Wer kann zudem in einer Zeit der vermehrten Kirchenaustritte schon von einem Gottesdienst erzählen, vor dessen Pforten freudig gestimmte Besucher:innen bereitwillig im Nieselregen oder Schneetreiben der Heiligen Nacht auf Einlass warten? Im letzten Corona-Jahr vor der Pandemie gab es mit über 4100 (!) Gottesdienstbesucher:innen sogar einen Besucherrekord. Verantwortlich war dafür der geglückte Versuch, wegen der Pandemie die Messe erstmals im Internet zu übertragen; so haben sich auch solche auswärtige oder woanders weilende Flensburger:innen, ein Stück Flensburger Weihnachten ins Haus geholt. Über die Chatfunktion gab es zudem regen Austausch mit der Gottesdienstgemeinde. Gemeindepastor Holger Hoffmann und der gerade frisch aus Berlin nach Flensburg gezogene Jugendwart Helmut Scharnowski hatten 1975 das Experiment damals noch unter dem Namen „Gottesdienst in Barock und Pop“ gestartet, wohl bei der Premiere nicht mit einem derartigen Erfolg der Veranstaltung gerechnet.

Viele helfende Hände und zahlreiche Musiker

Das Jugendzentrum St. Johannis unterstützt die Rockmesse mit ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer:innen Jahr für Jahr zuverlässig; schon der aufwändige Umbau im Kirchenraum sowie die technische Betreuung wären ansonsten in der turbulenten Weihnachtszeit gar nicht zu bewerkstelligen. Wenn der letzte Familiengottesdienst geendet hat, beginnt für die fleißigen Helfer der Countdown.

Die unterschiedlichsten Bands haben über die Jahrzehnte die Musik gestaltet; lokale Musikgrößen ebenso wie solche aus fernen Ländern – bis hin nach Ghana – und solche, die wie etwa Ulf Meyer international bekannt wurden.

Vorfreude auf eine besondere Heilige Nacht in 2022

„Ich bin stolz und glücklich, diese ehrwürdige Tradition als Teil eines auserlesenen Ensembles fortführen zu dürfen und bin voller Vorfreude auf eine hoffentlich auch in diesem Jahre unvergessliche und würdige Rockmesse in St. Johannis. Liebe Leserinnen und Leser des Flensburg Journals: Ich freue mich darauf, Sie am 24.12 so gegen 23 Uhr direkt vor dem Konzert begrüßen zu dürfen“, so ein euphorischer musikalischer Leiter der Rockmesse, Bent Wolff. „Besonders auch diejenigen unter Ihnen, die das Event noch nicht selbst erlebt haben. Also – Wer neugierig geworden ist, Weihnachten in dieser noch immer etwas anderen musikalischen Form zu feiern: Herzlich willkommen!“ Diese Künstler werden für Sie live in der Rockmesse St. Johannis am 24.12.2022 ab 23 Uhr musizieren:

Sandra Strohn: Gesang

Finn Urner: Bass + Gesang

Mattias Schwarz: Schlagzeug

Frank Rühmann: Gesang

Ingo Obermöller: Gitarre + Gesang

Bent Wolff: Gitarre / Organisation / Musikalische Leitung

Wir spielen in der 47. Rockmesse Songs von u. a. Künstlern und Bands wie John Mayer, Radiohead, Alter Bridge, Soundgarden, Beatles, Genesis!

We will, we will … Rock you!!!

flj