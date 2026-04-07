ABBA GOLD – The Concert Show führt den Zuschauer in eine Welt, in der die zeitlosen Hits einer der größten Bands aller Zeiten wieder lebendig werden. Diese Konzert-Show ist eine hoch anspruchsvolle und deshalb hoch erfolgreiche Hommage an das Original – und ist doch gleichzeitig auch so viel mehr.

Die diesjährige ABBA GOLD – The Concert Show-Tournee durch Deutschland und Europa trägt den Motto-Titel „Surprise“. Konkret heißt das: ABBA GOLD beschenkt die Zuschauer mit überraschenden musikalischen und choreografischen Gimmicks während des Konzerts. Diese werden während der Show dafür sorgen, dass Erinnerungen geweckt werden und hochemotionale ABBA-Live-Momente der Vergangenheit beim Zuschauer wieder aufkommen. So ist der Titel „Surprise“ nicht nur ein Versprechen, sondern zugleich eine Einladung zum Feiern. Die Zuschauer sollen sich überraschen lassen und sich gleichzeitig auch auf eine Wiederentdeckungsreise begeben können. So wird die Show für jeden einzelnen Besucher zu einem künstlerisch eindrucksvollen Revival der unvergessenen Originale und ihrer unglaublichen Bühnenpräsenz.

Donnerstag, 16.04.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg