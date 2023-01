Einen Monat nach der Übernahme des SPAR-Marktes in Glücksburg übernahm Wolfgang Matthiessen am 01.09.1985 auch den Markt in Harrislee, zunächst in der Straße Am Holmberg auf 600 qm. Im Jahre 1994 wechselt er den Standort seines Geschäftes: Fortan war der Markt in der Straße Am Markt in Harrislee zuhause – eine durchaus passende Adresse! Der mit seinen 1.200 qm Verkaufsfläche recht große Markt, später als Koppelstandort mit dem Discounter Aldi, war damals hochmodern. Bis heute ist der Markt der zentrale Lebensmittelschwerpunkt in Harrislee, ungeachtet weiterer von anderen Mitbewerbern angesiedelter Lebensmittelmärkte. „Die vielen Kunden halten uns seit vielen Jahren die Treue, unser Team ist längst zu einem festen Bestandteil der Gemeinde Harrislee geworden“, weiß Wolfgang Matthiessen.

Nach 37 Jahren Selbständigkeit möchten Wolfgang und Simona Matthiessen nun in den verdienten Ruhestand gehen.

Gehen in den verdienten Ruhestand: Simona und Wolfgang Matthiessen (rechts)

Geschäftsübergabe

Zum 04.01.2023 wird Herr David Ott mit seiner Frau Anna den Standort Harrislee übernehmen. Das Ehepaar ist „durch und durch EDEKA“. Beide haben bereits ihre Ausbildung zur Großhandelskauffrau/-mann sowie das jeweilige Betriebswirtschaftsstudium bei der EDEKA Südwest abgeschlossen. Nicht nur die Liebe zu Lebensmitteln wurde den beiden bei EDEKA nahegebracht, die beiden haben sich als junge Leute bei EDEKA kennen- und schließlich lieben gelernt. Bereits vor einigen Jahren war beiden klar, dass sie später einmal als Team in die Selbstständigkeit mit einem EDEKA-Markt gehen möchten. Die EDEKA-Welt hat schließlich beide ihr ganzes bisheriges Berufsleben begleitet. Die Möglichkeit als Unternehmer tätig zu werden, ist für beide Kaufleute die Krönung ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn.

David Ott ist ein absoluter Warenfachmann; seit 2003 bei EDEKA Südwest und später in der EDEKA-Zentrale in Hamburg hat er immer den Warenbereich im Einkauf verantwortet. Im Jahre 2018 wechselte David Ott zur EDEKA Nord und hat dort sehr erfolgreich den gesamten Wareneinkauf der Region Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern verantwortet.

Als sich dann die Chance zur Selbständigkeit bot, war den beiden sofort klar, dass sowohl der Markt in Harrislee als auch der Zeitpunkt genau die richtige Kombination für ihre Lebensplanung waren.Mit ihren zwei Kindern ist die junge Familie Mitte dieses Jahres nach Harrislee gezogen und vor Ort schnell heimisch geworden. „Kita-Platz und auch die Eingewöhnung hat für die Kids super geklappt“, freut sich Anna Ott. „Unsere Große (3 Jahre) will hier nicht mehr weg“, lacht David Ott. Mal sehen, ob hier schon die nächste „EDEKA-Generation“ heranwächst.

Übernehmen den Standort Harrislee: Anna und David Ott

Die „Neuen“

David Ott hat seit Juli dieses Jahres bei vielen EDEKA-Märkten hospitiert und die Abläufe und Strukturen kennengelernt, sowie viele zahlreiche Erfahrungen und Ideen gesammelt.

Seit dem 1. November arbeitet er im Markt in Harrislee. Er fühlt sich bereits heute sehr gut in das Markt-Team integriert und freut sich auf die gemeinsame Weiterentwicklung vieler bestehender Markt-Highlights. Was David Ott bereits aus den geführten Gesprächen im Markt weiß: Die Harrisleerinnen und Harrisleer lieben regionale Produkte. Er hat die letzten Monate genutzt um viele regionale Produzenten und Landwirte kennenzulernen. Er freut sich darauf, Frische, Qualität und Authentizität von regionalen Produzenten anbieten zu können und hofft das Sortiment auch in Zukunft weiter ausbauen zu können.

Ott: „Wir haben uns einiges vorgenommen, um unsere treuen Kundinnen und Kunden für Lebensmittel und unseren Markt weiterhin zu begeistern.“

So wird die Obst- und Gemüse-Abteilung vergrößert werden, ein neues Beleuchtungskonzept mit energieeffizientem LED-Licht wird eingebaut, einige dekorative Malerarbeiten stehen auch auf der To Do-Liste sowie kleine strukturelle Sortimentsanpassungen. „Ich denke, mit den ersten Maßnahmen wird unseren Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis geboten. Denn gerade in der Frische können wir so viel mehr Sortiment zeigen. Doch auch in den Sortimenten des restlichen Marktes können sich die Kunden auf viele interessante Änderungen freuen“, freut sich der Warenfachmann auf seine neue Tätigkeit im EDEKA-Markt in Harrislee.

Info zur Geschäftseröffnung

Vom 04.01.2023 bis zum 09.01.2023 wird der Markt für eine Inventur und einige Modernisierungsmaßnahmen geschlossen bleiben. Ab dem 10.01.2023 freuen sich Anna und David Ott und das ganze Team darauf, in Harrislee alle Kunden mit tollen Produktangeboten, einer erweiterten Obst- und Gemüseabteilung und weiteren interessanten Neuerungen begrüßen zu dürfen.

Text: Peter Feuerschütz

Fotos: Sven Geißler