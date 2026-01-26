Anja Sonntag (Gesang/Jazz) und Stefan Gocht (Klavier, Trompete, Posaune) präsentieren Ihnen als Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter ihr neues Programm „Früher war alles leichter“. Gemeinsam bringen sie das Eheleben mit reichlich Humor auf die Bühne. Es erwartet Sie eine Musik-Comedy mit Chanson, die musikalisches Philosophieren, liebevolles Streiten und Lebensweisheiten beinhaltet. Freuen Sie sich auf einen unglaublich vielseitigen, hochkarätigen und urkomischen Abend!

Samstag, 07.02.2026, 20.00 Uhr

Speicher Wanderup