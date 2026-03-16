Die Förde Direkt Service GmbH – ein starker und zuverlässiger Partner

Guter Service in der Nachbarschaft – das wünscht sich doch heutzutage eigentlich jeder von den Firmen und Unternehmen, die man – für was auch immer – in Anspruch nehmen möchte. Ein solches hiesiges Unternehmen, das sich den Begriff „Service“ auf seine Fahnen geschrieben hat, stellen wir Ihnen heute vor:

Die Förde Direkt Service (FDS) GmbH ist ein starker Dienstleister in Flensburg, Niebüll und Umgebung. „Ob Umzug oder Renovierung, ob Gartenpflege oder Autopflege und Reparatur – wir machen das gern für Sie und auf Wunsch gemeinsam mit Ihnen. Sie brauchen etwa ein neues Fahrrad? Bei uns finden Sie es garantiert! Oder: Ihre Privat- und/oder Büroräume sollen gereinigt werden? Wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab. Sie möchten gern in jeder Lebenslage mobil sein? Auch hierfür gibt es bei der FDS GmbH immer kompetente und freundliche Mitarbeiter, die ein offenes Ohr für Sie haben und sich gerne um Ihre Wünsche kümmern!“, erläutert Geschäftsführer Marc Heeschen im Gespräch mit dem „Flensburg Journal“.

Wer sind wir? Die Förde Direkt Service (FDS) GmbH

Marc Heeschen erklärt uns: „Noch in diesem Jahr 2026 feiern wir unseren 30. Geburtstag! Es gibt uns bereits seit dem Jahr 1996! Wir sind zu 100 Prozent ein Tochterunternehmen der „Die Mürwiker GmbH“. Seit 2001 sind wir zudem ein anerkanntes Inklusionsunternehmen nach § 215 SGB IX. Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten gleichgestellt bei uns in den Gewerken Reinigungsservice, Fahrdienste, Garten- und Landschaftsbau, Besenrein/Umzüge, Elektrobetrieb, Maler-Meisterbetrieb, Kfz-Meister-Werkstatt, Kfz-Aufbereitung, Fahrradladen und Werkstatt (EldoRADo). Wir firmieren zwar unter dem Begriff „GmbH“, wir sind jedoch nicht gewinnorientiert, sprich: wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft.“

Der Geschäftsführer ergänzt: „Unsere Kunden genießen in der Geschäftsbeziehung mit uns viele Vorteile. Sie stärken als unsere Geschäftspartner nicht nur die soziale Struktur in Flensburg, sondern zahlen bei uns nicht für hohe Gewinnmargen eines gewinnorientierten Unternehmens, sondern sie kommen preisgünstig in den Genuss guter Leistungen mit hohem Qualitätsanspruch. Für unsere Kunden auch wichtig – sowohl für die Privatkunden als auch für Unternehmen (z. B. Arztpraxen, etc.): Die Förde Direkt Service (FDS) GmbH braucht nur einen Umsatzsteuersatz von 7% zu berechnen – was je nach Branche einen Kostenvorteil von 12% bedeutet.

Als guter Arbeitgeber überregional geschätzt

Die FDS GmbH ist im hohen Norden bekannt sowohl als ein wertschätzendes Unternehmen als auch für den respektvollen sowie fürsorglichen Umgang mit allen Kunden, Mitarbeitern und Netzwerkpartnern. Dazu Marc Heeschen: „Wir betrachten uns als lernende Organisation, die gemeinschaftliche Entscheidungen auf Augenhöhe, auch abteilungsübergreifend, trifft. Wir begreifen Fehler als Möglichkeit zum Besserwerden. Wir arbeiten zukunftsorientiert und nachhaltig. Wir schaffen und fördern eine inklusive Arbeitswelt und sind durch wirtschaftliche Kalkulation und Entscheidungen konkurrenzfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Insbesondere auch mit Hilfe unseres guten Netzwerkes zur Unternehmensgruppe der „Die Mürwiker GmbH“, zu Behörden und Ämtern, Bildungsträgern sowie Arbeitsgemeinschaften, schaffen und erhalten wir Perspektiven für Menschen mit und ohne Behinderung. Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter:innen und bieten gesundheitsförderliche und berufsbezogene Maßnahmen und Weiterbildungen an.“

Immerhin beschäftigt die Förde Direkt Service (FDS) GmbH aktuell 180 Mitarbeiter (davon etwa ein gutes Drittel mit einem Schwerbehindertenausweis). „Wir zahlen weit mehr als den gesetzlichen Mindestlohn, fühlen uns natürlich an die geltenden Tarif-Verträge gebunden und sind voll sozialversicherungspflichtig. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, weil wir u. a. als gemeinnütziges Unternehmen nicht den Gewinn maximieren müssen und dadurch keine Unternehmensphilosophie wie etwa „schneller – höher – weiter“ vorgeben müssen!“

Alles auf zwei Rädern – EldoRADo

„Radfahren macht glücklich!“ Regelmäßiges Radfahren kann helfen, gesund zu bleiben oder zu werden. Das „Radeln“ bietet ein effektives Ganzkörpertraining, das Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Gelenke stärkt, während es gleichzeitig Stress abbaut. Es fördert die Fettverbrennung, verbessert die Ausdauer und gilt als besonders gelenkschonend. Schon 30 Minuten tägliches Radeln steigern die Lebensfreude und reduzieren das Risiko für Herzinfarkte und Krankheiten. Die genannten Erkenntnisse sind längst allgemein anerkannt, man kann sagen: „Radfahren boomt, ist extrem angesagt!“

„Wir fühlen uns als kompetente Radfahrexperten Ihres Vertrauens“, verrät mir Marc Heeschen. Und er ergänzt: „Setzen Sie (sich) aufs Fahrrad – wir kümmern uns um den Rest! Bei „EldoRADo“ – unserem „Fahrradladen“ – finden Sie nicht nur das richtige Zweirad für den Alltag und/oder den Sport! Wir haben zusätzlich auch das passende Zubehör im Angebot, damit Sie sich auf Ihrem Fahrrad wohlfühlen und immer sicher unterwegs sein können. Ihr geliebtes Fahrrad hat eine Panne? Kein Problem für unsere Werkstatt und unseren unschlagbaren Service: Wir holen auf Wunsch sogar Ihr Fahrrad ab, reparieren es und bringen es Ihnen fertig zurück nach Hause! Unsere EldoRADo-Mannschaft unter der Führung des kompetenten Abteilungsleiters Sascha Bruhn ist stets für Sie da, berät Sie, gibt Ratschläge und Tipps, kümmert sich praktisch um alles rund um Ihr Fahrrad!“

Es ist schon beeindruckend, welche große Auswahl an den unterschiedlichsten Fahrrädern und Zubehör für potentielle Kunden im EldoRADo im Gewerbegebiet Kauslundhof an der Nordstraße (B199) angeboten wird. Insbesondere an Kinderfahrrädern, die im ersten Stock des Hauses zur Ansicht ausgestellt sind. „Wir sind in Flensburg aktuell der größte Händler von Kinderrädern“, sagt ein stolzer Geschäftsführer.

Ausblick

„Wir nehmen den diesjährigen 30. Geburtstag unserer Förde Direkt Service (FDS) GmbH als Ansporn, uns für die Zukunft noch kompetenter und vielseitiger aufzustellen,“ verrät Marc Heeschen. „Als „EldoRADo“ werden wir zukünftig auch Dreiräder und Lastenräder in unsere Angebotspalette aufnehmen, mit der Möglichkeit der Abrechnung über Krankenkassen, wir möchten die Zusammenarbeit mit hiesigen Firmen intensivieren in Sachen „Jobrad“, wollen die Vermietung von Rädern ausbauen. Wir werden demnächst ein Objekt im Wittenberger Weg anmieten, in dem wir zusätzlich einige Sparten des Fahrradgeschäfts sowie der Kfz-Reparatur anbieten wollen. Hier im Hause „EldoRADo“ im Kauslundhof werden wir einiges „ummodeln“, um noch besser sein zu können.

Im Wittenberger Weg soll zusätzlich die Sparte „Kfz-Pflege“ erweitert werden, um dort auch irgendwann Wohnmobile und Busse pflegen zu können, zudem werden wir ein mobiles Team aufstellen, das auf Wunsch zum Kunden kommt und dort seine Arbeit verrichtet. Auch unser schon vorhandenes Angebot am „Alt-Standort“ in Kauslundhof wird erweitert werden.“

Als Fazit fasst Marc Heeschen zusammen: „Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern zu können, nehmen dies aber zugleich als Ansporn, uns weiter zu steigern und zu verbessern. Liebe Kundinnen und Kunden, Geschäftspartner und Freunde des Förde Direkt Service (FDS) GmbH: Mit uns werden Sie auch künftig immer rechnen können und stets gut fahren können – egal, ob auf zwei, drei, vier oder noch mehr Rädern! Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in unseren Räumen! Wir sehen uns!!!“

Das Flensburg Journal bedankt sich bei Marc Heeschen für ein zielführendes und interessantes Gespräch!

Mit Marc Heeschen sprach Peter Feuerschütz

Fotos: FDS