Aufgrund der Osterfeiertage kommt es zu Verschiebungen der Abfallabfuhr. In der Woche vor Ostern werden die Termine nach vorne verlegt, inklusive der Montagstour vom 29. März, die am Samstag, 27. März stattfindet. Die Dienstagstour erfolgt am Montag und so weiter bis zur Freitagstour am Donnerstag, 01. April.

Am Karfreitag und Ostersonntag findet keine Abfallabfuhr statt.

In der Woche nach Ostern verschieben sich die Termine um einen Tag nach hinten, beginnend mit der Montagstour am Dienstag, 6. April, bis hin zur Freitagstour am Samstag, 10. April.

Das Technische Betriebszentrum bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die Verschiebungen zu beachten und insbesondere auch an den Samstagen den Zugang zu den Behälterstandplätzen zu gewährleisten.

Alle Termine sind auch im aktuellen Abfuhrplan 2021, im Online-Abfallkalender und in der App MyMüll.de zu finden. Dort sind alle Verschiebungen durch Feiertage bereits berücksichtigt.

Pressemitteilung TBZ

Bild: www.pixabay.com