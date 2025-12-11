BON SCOTT, eine der dienstältesten AC/DC Tribute-Bands Deutschlands, besteht seit dem Jahre 1986. Benannt nach dem am 19.02.1980 verstorbenen Sänger Bon Scott rocken die Herren seit nunmehr fast 30 Jahren quer durch Europa und feuern ein Feuerwerk nach dem anderen ab. BON SCOTT legen Wert auf die traditionellen Klassiker, geben aber natürlich auch die aktuelleren Knaller wie „Thunderstruck“ und „Stiff Upper Lip“ zum Besten. Originalsound und actionreiche Bühnenshow sind garantiert und hundertfach unter Beweis gestellt. Auftritte auf dem weltberühmten WACKEN Festival, der Kieler Woche, dem Hamburger Hafengeburtstag sowie in der O2-World-Arena bei „Hamburg Rock live meets Classic” machen BON SCOTT zu einer Institution unter allen AC/DC Tribute-Bands.

Das Lineup besteht aus erfahrenen Musikern, die von anderen Profibands weltweit bekannt sind. Im Dezember könnt ihr BON SCOTT live in Flensburg erleben!

Samstag, 20.12.2025, 21.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg