Die Tage werden wieder kürzer, die Temperaturen fallen. Im September beginnt die Zeit von Bauern- und Landmärkten, Lichterfesten und schaurig-fröhlichen „Grusel-Wusel-Tagen“. Auch kulinarisch bietet Schleswig-Holstein im Herbst zahlreiche genussvolle Veranstaltungen. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH hat hier eine Auswahl für Ausflüge zusammengestellt.

LICHTERFESTE

Wenn die Dämmerung einsetzt und der Abend anbricht, lassen Beleuchtungen Städte, Wasser und Augen funkeln.

Lichterwochenenden in Büsum

An den Lichterwochenenden in Büsum sorgen angestrahlte Gebäude und funkelnde Kutter im glitzernden Hafenwasser für einzigartige Lichtspiele und Fotomotive. Vom stimmungsvollen Hafen über den erleuchteten Rathauspark bis zum Wohlfühlgarten wird an den Wochenenden vom 21. Oktober bis einschließlich 5. November ein abwechslungsreiches Programm geboten. Highlights sind die Flames of Water, eine der größten mobilen Live-Wassershows, sowie eine Feuer- und Lichtershow.

Föhr – eine Insel leuchtet

An sieben Abenden im Oktober bringt das Künstler-Duo Kytlys verschiedene Orte auf Föhr im Rahmen der Lichterwoche mit Lichtprojektionen zum Leuchten und setzt die Insel ganz besonders in Szene.

Funkelnde Feste in Eutin

Das „Herbstfunkeln“ in den historischen Gefilden der Kulturmühle Eutin – mit Illuminationen, Musik und Kulinarik – verspricht einen gemütlichen Abend am 4. November. Eine Woche darauf wird der traditionelle Martinsumzug der St. Michaeliskirche veranstaltet und ab 18 Uhr lädt das von Kerzen beschienene Eutiner Schloss beim „Lichterfest Schloss Eutin“ zum Flanieren ein. Getragen von Klängen der Musikhochschule Lübeck sorgen Glühwein und warme Speisen im Innenhof für ein gemütliches Beisammensein. Vom 27. November bis Anfang 2024 findet zum zweiten Mal das „Lichterstadt Eutin“ statt. In der Innenstadt und Stadtbucht wird dafür eine historisch lebendige Lichterwelt geschaffen: Deutschlands größter Ballsaal soll auf dem Eutiner Marktplatz entstehen.

Kiel im Lichtermeer

Kiel wird am 4. und 5. November im Rahmen des Lichtermeers erleuchtet. Tagsüber laden Händler und Gastronomen in skandinavisch angehauchter Atmosphäre auf einen Bummel in die Innenstadt ein. Sobald die Dämmerung Einzug hält, werden zahlreiche Gebäude aufwendig illuminiert und in Szene gesetzt. Neben der Lichtinszenierung gibt es auch Walking-Acts und arrangierte Parkanlagen, die von musikalischer Untermalung begleitet werden.

Farbenfrohes Leuchten auf Fehmarn

Zwischen dem 13. und 17. Oktober erleuchtet Fehmarn: Beim Lichtermeer eröffnen sich den Besuchenden der Yachthafenpromenade in Burgtiefe faszinierende Welten aus Licht und Farbe. Live-Acts wie musikalische Veranstaltungen, Feuer- und Lasershows bieten Gästen und Einheimischen ein abwechslungsreiches Programm.

Grömitz erleuchtet

Grömitz wird zwischen dem 18. und 22. Oktober zum Lichtermeer. Über 20 Lichtstationen im Kurpark laden zum Fotografieren und Mitmachen ein. Alle Stationen sind nummeriert und ausgeleuchtet und weisen den Besuchenden den richtigen Weg. Zusätzlich gibt es täglich Live-Musik im „Lichterdorf“ und einen Gastronomie-Bereich mit Heißgetränken sowie Grillspezialitäten und Süßspeisen.

DRACHENFESTE

Der Herbstwind im echten Norden verzaubert das Publikum ebenso wie Drachenkünstler, wenn sich der Himmel an den Stränden mit schillernden Figuren füllt.

Nachtflugshow mit Drachen in Travemünde

Drachenkünstler aus ganz Deutschland treffen sich in Travemünde beim Herbstdrachenfest vom 30. September bis 3. Oktober. Sie zeigen am Ostseestrand, was chinesische Drachen, Lenkdrachen, Figuren aus Filmen und Comics alles können. Moderierte Flugshows und Einzelvorführungen geben spannende Einblicke in die Kunst des Drachenfliegens. Eine Schlemmermeile und Stände mit Kunsthandwerk entlang der Promenade runden das farbenfrohe Fest ab. Ein besonderes Highlight ist die Nachtflugshow am Samstag.

Drachenfest auf Fehmarn

Beim Drachenfest vom 13. bis zum 15. Oktober wird der Himmel über dem Südstrand in Burgtiefe bunt, und es stehen Attraktionen für die ganze Familie auf dem Programm. Das Unterhaltungsprogramm findet auf der Spielwiese, westlich vom FehMare, statt. Die großen Drachenexponate lassen sich, nach einem kleinen Spaziergang, an der Westmole aus der Nähe bestaunen.

HERBST- UND BAUERNMÄRKTE

Zahlreiche Märkte mit Speisen und Produkten direkt aus der Region sowie Dekoration für den Garten oder Kunsthandwerk läuten den Herbst in Schleswig-Holstein ein.

Herbstzauber und Keramik-Tage in Friedrichstadt

Auf dem Friedrichstädter Marktplatz, zwischen Giebeln und Grachten, bietet der Herbstmarkt am 16. und 17. September ein umfassendes Angebot für den heimischen Garten, Korbwaren und Genähtes sowie kulinarische Köstlichkeiten. Erstmalig dabei ist das Projekt Nordfrieslamm der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, das Schaf- und Lammerzeugnisse regionaler Schäfereien, Meiereien, Hofläden und Gastronomiebetriebe Sichtbarkeit verleiht. Die wolligen Deichbewohner können außerdem im kleinen Schafparadies gestreichelt werden. Zudem präsentieren zahlreiche Keramik-Werkstätten ihre hochwertigen und fantasievollen Produkte.

Lecker Landmarkt

Der „8. Lecker Landmarkt“ der nordfriesischen Gemeinde Leck findet am 8. Oktober auf dem Alten Kirchplatz statt. Regionale Erzeuger bieten ihre Produkte zum Probieren und Erwerben an. Klönschnack inklusive. Ergänzt wird das Angebot durch Handgemachtes aus der Region und den verkaufsoffenen Sonntag.

„Kiek in“ auf Föhr

Beim „Kiek in“ in Utersum am 25. September stellen sich Föhrer Betriebe und Direktvermarkter vor. Auf Besuchende warten handgezogene Kerzen, Duftlampen, selbstgemachte Marmeladen, landwirtschaftliche Bio-Produkte, Föhrer Honig und Whisky sowie viele andere Leckereien und Getränke.

Bauernmarkt Brunsbüttel

Im Rahmen der Dithmarscher Kohltage wird am 20. September der Marktplatz in der Schleusenstadt zum Bauernmarkt umfunktioniert: Kohl trifft Kunsthandwerk. Angeboten werden nicht nur verschiedene Kohlgerichte regionaler Gastronomen, sondern eine bunte Auswahl an Waren wie Blumen, Deko-Artikel oder Handgearbeitetem aus Stoff. Für die passende Stimmung sorgen der Shanty Chor Elveshörn Maritim, DJ Crazy Ardo und das Plattdeutsche Theater.

LebensArt im Herzogtum

Vom 30. September bis 3. Oktober findet auf Gut Basthorst im herbstlichen Herzogtum Lauenburg der Herbstmarkt LebensArt statt. Hier präsentieren zahlreiche Kunsthandwerker und nachhaltige Händler aus den Bereichen Haus und Garten, Kunst und Antiquitäten sowie Mode und Schmuck ihre hochwertigen Produkte.

Trittau: Traditionelles Kunsthandwerk

Seit über vier Jahrzehnten – er gehört zu den ältesten traditionellen Kunsthandwerkermärkten Deutschlands – begeistert der Trittauer Kunsthandwerkermarkt in und um die Wassermühle zehntausende Besuchende aus dem Norden. Hier präsentieren sich am 7. und 8. Oktober rund 100 ausgewählte Kunsthandwerker aus ganz Deutschland und führen traditionelles Handwerk vor.

Landmarkt in Unewatt

Auf dem am 7. und 8. Oktober stattfindenden Unewatter Landmarkt kommen Handwerker, Künstlerinnen und Erzeuger im Landschaftsmuseum zusammen und laden zum Schauen, Schmecken und Staunen ein. Rund um Christesen-Hof und Marxenhaus sowie um die Buttermühle, Räucherei und Mühle Fortuna gibt es für Groß und Klein Spannendes zu entdecken und auszuprobieren.

Marktzeit im Museum Molfsee

Es ist Herbstmarktzeit im Freilichtmuseum Molfsee: In liebevoll hergerichteten Häusern und einer historisch geprägten Herbstlandschaft können Gäste hier vom 30. September bis zum 8. Oktober regionale Köstlichkeiten probieren. Neben dem gastronomischen Angebot gibt es eine Vielzahl an Produkten aus dem Kunsthandwerk sowie Pflanzen und Dekoration für Haus und Garten von über 100 Ausstellern. Beim kleinen Bauernmarkt auf dem Herbstmarkt stehen selbstproduzierte Waren von regionalen Erzeugern und Direktvermarktern im Vordergrund.

Weitere Infos unter: https://freilichtmuseum-sh.de/de/programm

Kieler Bauern- und Regionalmarkt

Wer ländliches Flair in der Landeshauptstadt erleben möchte, sollte den Bauern- und Regionalmarkt vom 6. bis 8. Oktober besuchen. Dort präsentieren regionale Anbieter ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte.

Herbstmesse in Haithabu

Die Herbstmesse in Haithabu am 28. und 29. Oktober ist ein traditionelles Ereignis, das die Schönheit der Saison zelebriert. In der einzigartigen Kulisse der historischen Wikingerstätte Haithabu genießen Besuchende die reiche Vielfalt von Handwerkskunst, lokalen Produkten und kulturellen Schätzen, die auch erworben werden können. Regionale Speisen und Getränke laden zum Besuch den Herbstmarkt zu besuchen und die kulturelle Bedeutung des Herbstes zu feiern.

Themenwochenmarkt in Neustadt in Holstein

Für den Themenwochenmarkt „Herbstgenüsse“ in Neustadt in Holstein am 22. September haben sich die Händler herbstliche Angebote einfallen lassen. Begleitet wird der Markt vom beliebten Kürbis-Schätzen und Live-Musik. Einen Tag darauf lockt der Herbstmarkt mit bunten Dekorationen und selbst gefertigten Produkten aus den unterschiedlichsten Materialien. Leckere Torten und lokale Vereine laden zum Verweilen, Mitmachen und Schnacken ein.

Grömitz: Martinsmarkt im Kloster

Wer am Wochenende vom 10. bis 12. November über den Martinsmarkt im Kloster Cismar bei Grömitz bummelt, lernt nicht nur regionale Produzierende kennen, sondern kann auch bei der Produktion über die Schulter schauen oder ganz besondere Schmuckstücke und Kreationen mit nach Hause nehmen. Ein buntes Programm aus Musik, Mitmach-Workshops, Kunsthandwerk sowie kulinarischen Leckerbissen runden die Ausstellungen der Kunsthandwerker im Klostersaal, in den Räumlichkeiten der Feuerwehr, in der Remise sowie im Innenhof ab.

EINMALIGE ERLEBNISSE

Piratentage in St. Peter-Ording

Wenn Wetter und See im Herbst rauer werden, landen in St. Peter-Ording wieder die Piraten und schlagen ihr Lager auf. Vom 19. bis 22. Oktober bieten die Piratentage mit ihren abenteuerlichen Spektakeln Einblicke in vergangene räuberische und romantische Zeiten an der Nordsee. Im liebevoll gestalteten Piratenlager erleben Kinder, was ein echtes Seeräuberleben ausmacht. Zudem lockt der Piratenmarkt mit seiner bunten Mischung aus Speis und Trank, Verkaufsständen und Handwerker-Shows von Schmieden und Beutelbindern.

Kunst und Krabben in Husum

Fangfrische Nordsee-Krabben stehen Mitte Oktober im Mittelpunkt der Veranstaltungen rund um den Husumer Hafen. Die Husumer Krabbentagen bieten neben Kochvorführungen mit Tipps zur Zubereitung auch einen Shanty-Chor, während bei der „Krabbenpul-Meisterschaft“ die schnellsten Hände gesucht werden. Ein Kunsthandwerkermarkt, kostenfreie Stadtführungen, der verkaufsoffene Sonntag und Live-Musik ergänzen das Programm.

Alle Lichter an in Bad Segeberg

Das größte Oktoberfest des Nordens bringt an vier Wochenenden vom 15. September bis einschließlich 8. Oktober bayrisches Flair nach Bad Segeberg. Eröffnungs-Act ist Mickie Krause, aber auch die Schlagerstars Anna Maria Zimmermann und Peter Wackel sind im großen Festzelt bei Möbel Kraft dabei. Wer es etwas ruhiger mag, kann am 30. Oktober am Laternenumzug teilnehmen. Start ist auf dem Marktplatz, auf dem Weg über die Seepromenade fahren beleuchtete Boote begleitend über den See, bis es zum Landesturnierplatz mit einem kleinen gastronomisch en Angebot und einer kurzen Abschlussshow geht. Infos unter: https://www.badsegeberg-tourismus.de/

Plön: Fackeln, Fledermäuse und Feierei

Bei Einbruch der Dämmerung kann das Schlossgebiet von Plön bei einer Fackelwanderung entdeckt werden. Diese lassen die historischen Häuser geheimnisvoll leuchten, während die Stadtführerin Wissenswertes und Amüsantes aus vergangenen Zeiten erzählt. Bei einer Fledermaus-Safari kann den Klängen der zahlreichen Fledermausarten im Plöner Schlossgebiet mit Ultraschallempfängern gelauscht werden. Besonders im Herbst bietet ein Spaziergang rund um die Plöner Prinzeninsel herrliche Blicke auf die Seenlandschaft, Uferlinien und Inseln mit ihrer bunten Färbung. Das Restaurant Prinzeninsel belohnt mit regionalen Genüssen und bietet im Oktober sogar ein zünftiges Oktoberfest.

Karusselle und Kultur in Mölln

Der vom 3. bis 6. November stattfindende Möllner Herbstmarkt bietet nostalgisch anmutende Karusselle und neueste Fahrgeschäfte sowie Schmalzgebäck und Leckereien vom Grill mitten in der historischen Altstadt. Wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, sollte die Kulturnacht in der Eulenspiegelstadt am 2. Oktober besuchen. Dort erwartet Besuchende ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm an den unterschiedlichsten Orten in der Möllner Innenstadt.

Schaurig-schönes Kellenhusen

Vom 11. bis 13. Oktober finden in Kellenhusen die „Grusel-Wusel-Tage“ statt. Die Schwimmbadwiese verwandelt sich in „Der kleine Horrorladen“, wo Aktivitäten von Kürbisschnitzen über Kinderschminken sowie eine Kreativhütte oder Stockbrotgrillen bis zu einem Gruselbuffet auf die Besuchenden warten. Mit dem Grusel-Express geht es mit spannenden Informationen und einem überraschenden Grusel-Stopp durch das Ostseebad. Für Kinder ab 4 Jahren und Familien wird zudem ein Figurentheater mit Gespenstergeschichte geboten, während Erwachsene eine Krimilesung besuchen können.

KULINARIK

Kohlzeit in Dithmarschen

Ein Klassiker der norddeutschen Herbstfeste sind die Dithmarscher Kohltage. Auf dem größten geschlossenen Kohlanbaugebiet Europas gedeihen jährlich rund 90 Mio. Kohlköpfe im gesunden Nordseeklima. Ein guter Grund, die kulinarische Spezialität zu feiern. Mit dem offiziellen Kohlanschnitt am 19. September beginnen die Feierlichkeiten rund um das Gemüse, die bis zum 24. September andauern. Neben zahlreichen Bauernmärkten und Hofläden, auf denen die lokale Spezialität verkauft wird, gibt es eine Krauthobel-Meisterschaft, Live-Vorführungen in der Krautwerkstatt und Handwerkermärkte. Zum ganzen Programm: https://www.echt-dithmarschen.de/typisch-dithmarschen/dithmarscher-kohltage/kohltage-programm/

Grenzenloser Genuss in Flensburg

Wenn der Herbst an der Flensburger Förde Einzug hält, wird es richtig gemütlich – und mit der Erntezeit auch richtig lecker! Mit dem Kulinarikfest „Lækkerschmecker – grenzenloser Genuss“, das am 29. und 30. September stattfindet, werden Gaumenfreuden, Verkostungen bei Probieraktionen und Wissen rund um die Themen regionale und nachhaltige Kulinarik in die Flensburger Fußgängerzone gebracht. Besuchende haben zudem die Chancen, beim Event-Cooking neue Kocherfahrungen zu sammeln.

Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Ein kulinarisches Highlight, das am 10. September startete und gastronomische Genüsse bis 2024 verspricht, ist das Schleswig-Holstein Gourmet-Festival. Diese Saison zeigen 20 deutsche und internationale Herdchampions mit insgesamt 26 Michelin-Sternen ihr Können, meist in Form von 5-Gänge-Menüs, in 40 Veranstaltungen. Zu Gast sind die Köche und Gäste dabei in hochrangigen Hotels in ganz Schleswig-Holstein. Infos und Tickets unter: https://www.gourmetfestival.de/

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: Copyright: Olaf Malzahn