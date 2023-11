Auch in diesem Jahr lebt die Tradition an der Förde weiter: Der Flensburger Weihnachtsmarkt lädt vom 27. November bis zum 31. Dezember 2023 zu einem besonderen Wintererlebnis in die Altstadt ein. Seine warmen Lichter und die Hütten im nordischen Stil schmücken das Herz der Hafenstadt. Ein Gefühl von Hygge zieht in die Fußgängerzone ein, Kunsthandwerk und kulinarische Genusskünste reihen sich in den schmucken Buden zwischen Süder- und Nordermarkt.

Der Weihnachtsmarkt wird wieder mit einer feierlichen Eröffnung am Montag, 27. November in der idyllischen Kulisse des Südermarktes an der Weihnachtspyramide eingeläutet. Diese ist das adventliche Wahrzeichen des beliebten Weihnachtsmarktes, hier trifft man sich an den Krippen auf einen Klönschnack in gemütlicher Runde. Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, begleitet vom Weihnachtsmann und seinen himmlischen Gefährten, laden alle Gäste herzlich dazu sein, um 17:00 Uhr gemeinsam den offiziellen Beginn des Flensburger Weihnachtsmarktes zu feiern. Zusammen wird der Countdown heruntergezählt, bis die stolze Fielmann-Tanne erleuchtet wird. Spätestens dann kommt auch der letzte Weihnachtsmuffel in Feststimmung.

Die skandinavischen Hütten auf dem Südermarkt, darunter der „kleinste Tresen der Welt“ mit seinem berühmten Tallin-Punsch sowie das Hexenhaus, laden Besucher zum gemütlich-adventlichen Bummeln und Genießen ein. Die „weihnachtliche Hyggemeile“ zieht sich traditionell vom Südermarkt über den Holm und die Große Straße bis zum Nordermarkt – und weiter bis zum Willy-Brandt-Platz. Besucher dürfen sich auch wieder auf die Truppe der Bundeswehr freuen, die an ihrem Stammplatz in der Nikolaistraße ihre berühmte Erbsensuppe – vom 01. bis 09.12. jeweils Freitag und Samstag – verkaufen. Der Beginn des Verkaufs startet um 11:00 Uhr und endet, wenn der Suppenvorrat ausverkauft ist.

Zusätzlich zum Markttreiben können sich die großen und kleinen Besucher auf weiteres Rahmenprogramm wie Ausstellungen, Adventskonzerte, Überraschungsaktionen, weihnachtliche Stadtrundgänge und vieles mehr freuen:

So stehen für Kinder am Nordermarkt jeden Adventssonntag (03.12. + 10.12. + 17.12.) ab 15:00 Uhr kleine Überraschungsaktionen auf dem Programm. Von Hüpfburg über Kinderschminken, Basteln und Kasperletheater ist für jeden etwas dabei.

Auch der bei Familien so beliebte Wunschbaum am Nordermarkt und das Kinderknusperhaus vor dem Café Central, in welchem die Wunschzettel an den Weihnachtsmann eigenständig gebastelt werden können, stehen an gewohntem Ort bereit. Am Samstag, 02.12. um 15:00 Uhr will der Weihnachtsmann geweckt werden vor dem Haus in der Großen Straße 77.

Eine kreative Mitmachstunde wird vor allem den Kleinen ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Hereinspaziert in Die kleine Weihnachtsbäckerei im Sauermannhof (Holm 62, in Kooperation mit der Bäckerei Meggers und der BMP Betriebs GmbH). Jeden Dienstag und Donnerstag in der Vorweihnachtszeit (28.11. bis 21.12.) können hier Kinder ab 4 Jahren von 14:00–17:00 Uhr unter fachkundiger Anleitung Knusperhäuschen süß dekorieren und verzieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Plätze sind jedoch begrenzt. Wer mitmachen möchte, erscheint einfach im genannten Zeitfenster im Sauermannhof und kann bei verfügbarem Platz direkt einsteigen. Eltern dürfen sich gerne dazu gesellen oder – nach Absprache mit den Bäckern – weihnachtlichen Besorgungen nachgehen. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 5 EUR je Knusperhaus pro Kind.

Neue Attraktionen und weihnachtliche Highlights ergänzen im Rahmen der „Erlebnismeile“ ganz neu das diesjährige Konzept rund um den Flensburger Weihnachtsmarkt: Von Konzerten über DIY-Workshops, von Märchenstunden für Erwachsene bis zur lateinamerikanischen Weihnacht. Dazu gibt es ein Kinder- und Familienprogramm an der Familienhütte in der Großen Straße sowie im Käte-Lassen-Hof (Holm 51). Auf der Website der Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH sind die Veranstaltungen im Detail abgebildet: www.flensburger-foerde.de/weihnachtsmarkt.

Die Touristinformation (Nikolaistraße 8) bietet während des Weihnachtsmarktes den Service für kostenlose Einkaufs- und Gepäckaufbewahrung sowie das Weihnachtsmann-Postamt an: In den berühmten Weihnachts-Postkasten können Kinder selbstgebastelte und -geschriebene Briefe mit Wünschen und Bildern an den Weihnachtsmann bis zum 15. Dezember einwerfen. Eine Antwort ist jedem Kind gewiss – und ein Wunsch unter allen Einsendungen wird garantiert erfüllt!

Kostenfrei parken, eine Runde Schlittschuhlaufen und Shopping ohne lange Wege! Diese Möglichkeit besteht auch in diesem Jahr wieder mit dem bekannten Flensticket. Besucher können bequem bargeldlos mit EC- oder Kreditkarte das Flensticket am Ticketautomaten am Ausgang „Kleine Exe“ kaufen und wenige Meter weiter an der Haltestelle P+R Exe mit der Linie 10 oder 11 (im 10-Minuten Takt) einsteigen. In zwei Minuten ist man am Südermarkt und das Weihnachtsshopping kann beginnen. Das Ticket kostet 1,50 EUR und gilt ganztägig für max. fünf Personen.

Wer neben dem Bummeln durch die Flensburger Innenstadt auch noch bewusst die abwechslungsreiche und vielseitige Kultur der hyggeligen Hafenstadt erleben möchte, der kommt ganz gewiss bei den beliebten weihnachtlichen Stadtführungen „Fru Hansen und die Weihnachtswelt“ sowie „Weihnachten, Wichtel & Kostenbarkeiten“ ins Träumen. Um eine Anmeldung/Buchung wird gebeten, da die Plätze an den Stadtführungen jeweils begrenzt sind. Die Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Weiterhin ist die Buchung und Bezahlung der Tickets ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.

Der Wochenmarkt findet während des Flensburger Weihnachtsmarktes jeweils Mittwoch und Samstag ab 08:00 Uhr rund um den Südermarkt, in der Dr.-Todsen-Straße, der Angelburger Straße, der Nikolaistraße und auf dem Holm statt.

Weitere Termine finden Besucher im Event-Flyer zum Flensburger Weihnachtsmarkt oder online unter www.flensburger-foerde.de/weihnachtsmarkt!

Öffnungszeiten Flensburger Weihnachtsmarkt 2023

27.11. – 31.12.2023: Holm, Große Straße, Nordermarkt, Schiffbrückstraße

27.11. – 23.12.2023: Südermarkt

Mo.–Sa.: 11:00 – 22:00 Uhr

So.: 11:00 – 20:00 Uhr

24. + 31.12. bis 14:00 Uhr (25.+26.12. geschlossen)

Pressemitteilung Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH