Flensburger Kinder- und Jugendbüro

Klassiker ebenso wie neue Brett- und Gesellschaftsspiele kommen am Samstag, 7. Februar, in der Flensburger Spielenacht zum Einsatz. Von 18 bis 24 Uhr veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg im 360°-Gemeinschaftshaus des SBV (Mürwiker Straße 28-30) das Ereignis für alle, die Freude am Spielen haben und mit anderen teilen. Über 200 Spiele aus dem Fundus des Kinder- und Jugendbüros stehen dann kostenfrei zur Verfügung.

Wer möchte, kann aber auch ein Lieblingsspiel mitbringen und andere auf den Geschmack bringen.

Als engagierter Flensburger Bürger wird Bernd Weißenborn die Spielregeln des Carrom-Spiels erklären. Ein Team des Spielmobils bringt seine Expertise vor Ort ein.

Snacks und Naschereien werden für einen kleinen Geldbeitrag in der Spielenacht verkauft. Auch kalte und warme Getränke werden angeboten. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist offen: Alle können kommen und gehen, wann sie möchten.

Die Stadtbusse der Linie 3 und 7 halten fast direkt vor dem Eingang des 360°-Gemeinschaftshauses (Haltestelle Bohlberg). Kooperationspartner des Kinder- und Jugendbüro für diese Spielenacht sind

Die Flensburger Spielenacht ist eine Veranstaltung des Kinder- und Jugendbüros in Kooperation mit dem SBV und dem Flensburger Freizeitspaß.

Foto: Envato.com