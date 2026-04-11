Yared Dibaba – kennt man. Muss man nicht groß vorstellen. Der sympathische Entertainer aus dem TV, der charmante Moderator mit der sonoren Stimme und dem Plattdeutsch-Vibe – ja, genau der! In seiner neuen Show ist er persönlich und pointiert sowie ehrlich und engagiert – doch nie mit erhobenem Zeigefinger. Inspiriert von Eckart von Hirschhausen, der Medizin mit Humor verständlich macht, und von Martin Rütter, der sogar mit dem Thema Hundetraining die Bühne rockt, bringt Yared nun Diversität auf die Bühne – klug, witzig, ehrlich. Denn: Wir sind alle verschieden – aber wir teilen etwas zutiefst Menschliches: den Wunsch, dazuzugehören.

Freitag, 24.04.2026, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg