„Pack die Badehose ein …!“

2002 schloss das alte und nicht mehr zeitgemäße Meerwasserwellenbad Glücksburg nach langen Jahren für immer seine Pforten. Doch schon längst, bereits seit Ende der 90er Jahre gab es die ersten Ideen eines modernen Erlebnis- und Wellnessbades. Die Gedanken nahmen nach der Schließung immer mehr Gestalt an, wurden schließlich konkret, und so folgte nach dem Abriss des Wellenbades im Februar 2006 die Grundsteinlegung für ein neues Schwimmbad. Das 14,2 Millionen Euro Projekt „Seerosentherme“ war bereits in vollem Gange, als die Glücksburger Bürger dazu aufgerufen wurden, ihrer zukünftigen Therme einen Namen zu geben. Viele Bürger folgten diesem Aufruf und es kamen unzählige Vorschläge von Seiten der Bevölkerung. Die Wahl fiel letztendlich auf den Begriff „Fördeland Therme“. Hintergrund der Namenswahl war, dass laut Aussage des damaligen Bürgermeisters John Witt sich nicht nur Glücksburg, sondern auch das ganze Umland für dieses Projekt engagiert hätte und man es sich wünschen würde, dass die künftige Schwimmhalle zu einem Ort der Erholung für die gesamte Region werden würde.

Ohne den sonst üblichen Zeitverzug bei solchen Projekten wurden im März 2007, nach bereits 15monatiger Bauphase, erstmalig interessierte Bürger und Gäste im Rahmen eines „Wochenendes der Offenen Tür“ zu einer Besichtigung ihrer zukünftigen Freizeit- und Wellnessanlage eingeladen. Tausende von Besuchern strömten in die Sandwigstraße, um – noch vor der offiziellen Eröffnung – zu begutachten, was dort entstanden war, auch wenn zum Leidwesen vieler Kinder die Badesachen noch nicht zum Einsatz kamen. Die offizielle Übergabe eines symbolischen Schlüssels durch den Generalunternehmer an den Betreiber erfolgte wenige Tage später am 28.03.2007 in Anwesenheit des damaligen schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministers Dietrich Austermann. Schon einen Tag später, am 29.03.2007, öffnete die „Fördeland Therme“ ihre Tore für die Öffentlichkeit. Mit der Fördeland Therme wurde in Glücksburg ein Ort geschaffen, der sowohl die Einheimischen als auch die Touristen zu einer Auszeit vom Alltag einlädt. So nutzten in den vergangenen 15 Jahren mehr als 2,1 Mio. Badegäste die Fördeland Therme, und Tausende von Kindern packten die Badehose ein, besuchten die Schwimmkurse und lernten Schwimmen.

2016 entschieden sich die Verantwortlichen der Therme ein neues Gewand zu verpassen. Zukünftig sollte nicht mehr „paradiesisch wohlfühlen“ mit der Therme verbunden werden, vielmehr sollte eine regionale Identität geschaffen werden. So wurden aus Palmen Strandhafer und wo einst noch Papageien auf Palmen saßen, findet man heute Boote, Surfbretter und Bojen. Auch für die jungen Gäste wurde der Kinderbereich neu angelegt. Mit einer kleinen Leuchtturmrutsche und den Maskottchen Emma und Johnny und dem Glücksburger Schloss im Außenbecken wird der Badespaß zu einem ganz besonderen Erlebnis. Mit viel Liebe zum Detail wurde ein Ort geschaffen, der auch bei schlechtem Wetter zum Entspannen und Relaxen in regionaler Umgebung einlädt und dem Namen „Fördeland Therme“ somit noch mehr Authentizität verleiht. 2019 ergab sich die Chance, die Räumlichkeiten der alten Apotheke im Medimaris zu übernehmen – ein bereits vorhandener Durchbruch wurde wieder freigelegt und so konnten die Räumlichkeiten des Saunabereiches erweitert werden. Die Zeiten der behördlichen Schließungen wurden dazu genutzt, einen neuen Ruheraum, einen zukünftigen Massageraum und einen Eventraum, der exklusiv von Gästen für beispielsweise Geburtstagsfeiern oder Junggesellenabschiede angemietet werden kann, fertigzustellen.

Die Feierlichkeiten zum 15jährigen Jubiläum sind auf den Herbst verschoben, um gemeinsam mit zahlreichen Gästen feiern zu können. Viele der Gäste halten bereits seit 2007 der Fördeland Therme die Treue.

Das gesamte Team der „Fördeland Therme“ möchte sich bei allen bedanken, die über die vielen Jahre immer treu zur „Therme“ gestanden haben! Das ist die beste Motivation für die Zukunft, auch für die kommenden Jahre den Gästen einen Ort des Erlebens und der Entspannung zu bieten. Die Verantwortlichen bedanken sich bei allen Angestellten, ohne die ein reibungsloser Betrieb einer solchen Freizeit- und Wellnesseinrichtung nicht möglich wäre!

Öffnungszeiten:

So., Mo. und Donnerstag 10.00 – 21.00 Uhr

Dienstag und Mittwoch 12.00 – 21.00 Uhr

Freitag 12.00 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 00.00 Uhr

Feiertage SH 10.00 – 21.00 Uhr

Frühschwimmen (Sportbad):

Dienstag und Mittwoch 06.00 – 12.00 Uhr

In den Ferien in Schleswig-Holstein öffnet die Anlage täglich um 10.00 Uhr.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.foerdeland-therme.de oder unter der Telefonnummer 04631 444070.

0 0 votes Article Rating