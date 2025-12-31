Der Tannenduft ist verflogen, die Lichter sind gelöscht – doch der Weihnachtsbaum hat noch lange nicht ausgedient. Denn ein echter Baum ist ein reines Naturprodukt und kann auch nach dem Fest noch Freude schenken. In den meisten Gemeinden wird er zu Kompost oder Biomasse verarbeitet. Doch auch zu Hause lässt sich der Baum auf kreative Weise weiterverwenden. Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum zeigt, wie Stamm, Zweige und Nadeln ein zweites Leben bekommen – ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Aus Stammstücken entstehen dekorative Beetumrandungen oder rustikale Windlichter. Äste schützen empfindliche Pflanzen vor Frost, und aus Zweigen lassen sich kleine Igel- oder Insektenquartiere bauen. Selbst die Nadeln können zu wohltuendem Badesalz oder Duftkissen verarbeitet werden. Besonders dekorativ: Aus einem Stück Baumstamm entstehen mit etwas handwerklichem Geschick stilvolle Vasen oder Windlichter. Beide Varianten basieren auf demselben Prinzip: In ein Stammstück wird eine Vertiefung gearbeitet, in die später ein Glas eingesetzt wird.

Das wird benötigt:

· Stammstück (je nach gewünschter Höhe)

· Glaszylinder oder Glasstulpe

· Bohrmaschine mit Forstnerbohrer und Holzbohrern

· Stechbeitel und Hammer

· Bleistift, Maßband, Schleifpapier

· Nach Belieben: Blumen, Wasser, Stumpen- oder Stabkerze

Schritt-für-Schritt Anleitung:

1. Glas auf die obere Schnittfläche stellen und den Umriss anzeichnen.

2. Mit einem großen Forstnerbohrer etappenweise in die Tiefe bohren.

3. Kanten glätten und eine ebene Fläche schaffen, damit das Glas sicher steht.

4. Innenraum vorsichtig mit dem Stechbeitel ausarbeiten und glatt schleifen.

5. Glas einsetzen – wahlweise als Vase mit Blumen oder als Windlicht mit Kerze dekorieren.

Tipp: Auch ohne Oberfräse gelingt das Projekt – einfach mehrere Bohrungen nebeneinander setzen und anschließend mit Stechbeitel und Schleifpapier nacharbeiten.

So zeigt sich: Ein natürlicher Weihnachtsbaum bringt nicht nur Freude ins Fest – sondern auch Nachhaltigkeit in den Alltag.

Pressemitteilung Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.,

Bildrechte: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., Fotograf: Jutta Nowak