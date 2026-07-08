Zwei neue Veranstaltungen im Sommerprogramm des NaturErlebnisZentrum Maasholm

Im Rahmen des Sommerprogramms bietet das NaturErlebnisZentrum Maasholm zwei neue Veranstaltungen an.

Filzen mit Schafwolle

Filzen ist eine alte Tradition. Mit gekämmter Schafwolle, etwas Wasser und Seife zaubern Kinder und Erwachsene mit Ihren Händen einen Filzball oder eine Filzkugel. Sie erleben, dass aus weicher Schafwolle ein fester Ball wird.

Kosten: 9 € (einschließlich Material)

Termine: 11.07., 01.08. und 08.08.2026 von 11 bis 16 Uhr, Dauer: ca. 1 Stunde

Treffpunkt: Küstenwerkstatt im NEZ

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Märchenreise für Klein und Groß

Die Natur erzählt viele Geschichten. Tauchen Sie ein in die Märchenwelt und lauschen Sie den von der Märchenerzählerin Anja frei erzählten Märchen und den Abenteuern von zauberhaften Wesen.

Kosten: 6,50 €

Termin: 12.07.2026 um 14 Uhr im NEZ

Treffpunkt: Spielplatz am Eingang des NEZ

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Adresse: NaturErlebnisZentrum Maasholm, Exhöft Seeberg 1, 24404 Maasholm

Der Weg zum NEZ ist für Autos gesperrt. Man erreicht das NEZ zu Fuß oder mit dem Fahrrad über einen gut ausgebauten Weg vom Wanderparkplatz in Exhöft oder vom Hafen Maasholm am Schlei-Deich entlang. Bitte denken Sie an Essen und Getränke, da im NEZ keine Verpflegung angeboten wird.

Weitere Informationen unter https://nez-maasholm.de/veranstaltungen/

Text und Fotos: NEZ Maasholm