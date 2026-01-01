Leseratten aufgepasst

In der StadtBibliothek geht der Buchclub für Kinder weiter! Einmal im Monat gibt es ein Treffen in der StadtBibliothek, bei dem über Bücher gesprochen wird. Am Mittwoch, 07. Januar 2026, findet um 15 Uhr das nächste Treffen statt – im Clubraum, der liegt direkt neben der Kinderbücherei in der StadtBibliothek.

Alle Kinder im Alter von 8-12 Jahren sind herzlich eingeladen sich im Buchclub über ihre gelesenen Bücher auszutauschen. Was war toll oder spannend, lustig oder traurig? Welche Tipps und Empfehlungen können gegeben werden?

Buchclub der Kinder: 7.1. | 4.2. | 4.3. | 15 – 16 Uhr, Stadtbibliothek Flensburg, Flensburg Galerie, 2. OG, Clubraum

Der Eintritt ist frei und keine Anmeldung erforderlich.