Jubiläum mit PS und Pinsel: 10. Oldtimertreffen und neue Kunstausstellung auf Gut Oestergaard

Ein rundes Jubiläum und eine Premiere: Vom 17. bis 19. Juli 2026 laden die „Oldtimerfreunde zwischen den Meeren“ und das Gut Oestergaard zum 10. Oldtimertreffen ein. Erstmals erstreckt sich das beliebte Event über drei Tage und wird durch eine große Kunstausstellung sowie kunsthandwerkliche Highlights ergänzt.

Das weitläufige Gelände von Gut Oestergaard wird im Juli zum Schauplatz für motorisierte Legenden. Teilnehmen können alle Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind, eine vorherige Anmeldung für Oldtimer-Besitzer ist nicht erforderlich; die Einweisung erfolgt direkt vor Ort.

Kultur in der Scheune, Handwerk in der Remise

Neben glänzendem Chrom zieht in diesem Jahr verstärkt die Kunst auf das Gut ein. In der historischen Kulturscheune präsentieren regionale Künstler ihre Werke. In der Remise des Kuhhauses finden zudem Kunsthandwerker ihren Platz.

Prominente Gäste und musikalische Zeitreise

Für das passende Rahmenprogramm ist an allen Tagen gesorgt:

Samstag, 18. Juli: Die Band „Steff’n’Roll“ sorgt mit Live-Musik der 50er und 60er Jahre für echtes Rock’n’Roll-Feeling auf dem Gutshof.

Die Band sorgt mit Live-Musik der 50er und 60er Jahre für echtes Rock’n’Roll-Feeling auf dem Gutshof. Sonntag, 19. Juli: Ab 12:00 Uhr moderiert der vierfache Motorradweltmeister Egon Müller die Fahrzeugvorstellung und garantiert fachkundige wie humorvolle Unterhaltung.

Kulinarik und Besucherinfos

Verschiedene Food-Stände sorgen für ein abwechslungsreiches Speisenangebot. Wer es gemütlicher mag, kann ab 13:00 Uhr Kaffee und Kuchen im „Bootshaus-Café“ direkt am idyllischen Mühlenteich genießen.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, jeweils 10:00 bis 17:00 Uhr.

Freitag bis Sonntag, jeweils 10:00 bis 17:00 Uhr. Eintritt: Besucher ohne Oldtimer zahlen 5,– Euro; Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Besucher ohne Oldtimer zahlen 5,– Euro; Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Parken: Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Öffentliche Verkehrsmittel: Bushaltestelle Abzweigung Steinberghaff der Linie 800 Flensburg-Kappeln an der B199

Für fachliche Rückfragen zum Oldtimertreffen steht Torsten Carzow von den Oldtimerfreunden unter Tel. 0170-4111555 zur Verfügung.

Pressemitteilung Gut Oestergaard

Fotos: Jörg Lempelius