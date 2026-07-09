12. kleiner Mittelaltermarkt in Norgaardholz

„Der „Kleiner Mittelaltermarkt in Norgaardholz“ findet dieses Jahr zum 12. mal auf dem Spiel-und Sportplatz vor dem Campingplatz Nordstern (Nordstern 1, 24972 Norgaardholz), am 11. und 12.07.2026, jeweils ab 11 Uhr statt. Auf euch warten verschiedene Lagergruppen, die den Besuchern*innen zeigen und erklären, wie man im Mittelalter gelebt hat. An der einen oder anderen Stelle könnt ihr auch mittelalterliches Handwerk bestaunen. Am Pranger könnt ihr ausprobieren wie ein Bestrafter sich im Mittelalter fühlen musste. Und hier und da gibt es noch das eine oder andere Spiel zu entdecken.

Für die Kleinen und im Herzen klein gebliebenen Besucher*innen hat sich eine Märchenerzählerin angekündigt. Und beim Gaukler Johannes könnt ihr euch selbst in Akrobatik und Jonglage versuchen. Auch mittelalterlichen Tanz wird es zum Anschauen, aber auch zum selbst ausprobieren geben.

Ihr wollt nicht nur Sachen anschauen, erfahren und entdecken, sondern auch Ware mit nach Hause nehmen? Da sind die mittelalterlichen Stände genau das Richtige. Der Markt richtet sich mit seinem Angebot an die ganze Familie. Und das Beste ist, der Eintritt ist frei.

Weitere Infos sowie das Programm findet ihr unter: https://ma.die-pilger1278.de.