Lesung und Gespräch mit Birte & Martin Stährmann

Das Leben am Meer lockte und faszinierte viele Menschen, vor allem, seit adlige Sommerfrischler das Meer zur Erholung entdeckten. Für die Einheimischen bestand das Leben oft aus harter und gefährlicher Arbeit.

An der Ostseeküste Schleswig-Holsteins tummelten sich Fischer und Wikinger, Könige und Revolutionäre, Kaufleute und Piraten, Rumveredler und Marzipanbäcker, Widerstandskämpfer und Flüchtlinge.

Das sind die Themen des aktuellen Buches von Birte und Martin Stährmann. Am Donnerstag, den 18. September 2025, sind sie um 18:30 Uhr zu Gast in der StadtBibliothek Flensburg. Anschaulich und unterhaltsam erzählen sie ausgewählte Geschichten von der Ostseeküste und geben Einblicke in die Entstehung ihres Buches. Bei einem Quiz gibt es Preise zu gewinnen; die Fragen stammen unter anderem aus dem Schleswig-Holstein-Quiz des Ehepaars.

Eintrittskarten für 5 € sind bereits im Vorverkauf in der StadtBibliothek erhältlich. Es wird einen Büchertisch geben. Die Veranstaltung wird gesponsert vom Förderverein der StadtBibliothek Flensburg e.V.

Do., 18.09.2025 | 18:30 Uhr | Eintritt 5€ | Stadtbibliothek Flensburg | Vortragssaal | Flensburg Galerie, 2. OG

Pressemitteilung Stadt Flensburg