Mächtig. Schön. Atemberaubend. So lässt sich die Musik des zweifachen Oscar-Gewinners Hans Zimmer beschreiben. Seine bekanntesten Melodien, von der heldenhaften Power eines „Gladiator“ bis hin zu den tief berührenden Harmonien des „König der Löwen“, vom melancholischen „Rain Man“ bis zum nervenaufreibenden „Inception“, demonstrieren eindrucksvoll Zimmers Gabe, die Zuhörer direkt ins Herz der Filmgeschichten zu führen.

Zimmers Sinn für epische Erzählung und sein feines Gespür für die emotionale Tiefe jeder Szene haben ihm einen festen Platz in den Herzen von Musikliebhabern und Kinogängern gesichert. Seine Musik ist weit mehr als eine Ansammlung schöner Melodien – sie ist eine universelle Sprache, die berührt, inspiriert und verbindet.

„The Best of Hans Zimmer in Concert“ ist eine Hommage an den meisterhaften Filmkomponisten, dessen Werk für Emotion und Gänsehaut steht. Das Ensemble aus Solisten, Chor und großem Orchester der Cinema Festival Symphonics interpretiert meisterhaft die Welt der unvergesslichen Kompositionen, die seit Jahren Kinosäle zum Beben und Herzen zum Klopfen bringen.

Von der imposanten Intensität der „Fluch der Karibik“ bis hin zur futuristischen Tonwelt von „Inception“ bieten das große Orchester, die Solisten und der Chor ein unverzichtbares Erlebnis für Fans der Filmmusik. Epik und dramatisch, wenn die ersten Noten von “The Dark Night” den Raum erfüllen. Spannung und Action durchströmen den Saal, wenn die kraftvollen Klänge von „Mission Impossible“ die Zuhörer in ihren Bann ziehen.

Jeder Ton, der durch den Konzertsaal schwingt, lässt die Gäste in Welten der Filmmusik eintauchen. Die epischen und dramatischen Kompositionen werden durch eine atemberaubende Kulisse aus synchronisierten Leinwand-Animationen und Lichteffekten verstärkt.

„The Best of Hans Zimmer in Concert“ ist ein einzigartiges Erlebnis voller gewaltiger Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Ein echtes Spektakel, das die musikalischen Triumphe Hans Zimmers auf beeindruckende und leidenschaftliche Weise ins Rampenlicht rückt.

Sonntag, 01.02.2026, 19.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg