Salonmusik ist ein Ausdruck für unterhaltsame, leicht fassliche, oft besonders virtuose oder sentimentale Musik. Die Salonmusik als Genre setzt sich vorwiegend aus Bearbeitungen von Opern- und Operetten-Arien sowie von Gesellschaftstänzen zusammen. Die Flensburger Sahneschnittchen servieren Ihnen musikalische Confiserien mit Werken von Johann Strauß, Robert Stolz, Gerhard Winkler und anderen. Es spielen Kasia Bikowska (Violine), Ulrike Stüve-Koeppen (Flöte), Gabriel Koeppen (Cello), Kai Stemmler (Kontrabass) und Christian Spevak (Klavier). Der Eintritt ist frei, der Hut geht ʼrum. Wie gewohnt wird es weder einen Vorverkauf noch Platzreservierungen geben.

Sonntag, 09.11.2025, 16.00 Uhr

Bergmühle, Flensburg