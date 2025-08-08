Wer hat Lust, Dash und seine Freunde BeeBot, Ozobot und Co. kennenzulernen?

In den Sommerferien lädt die Stadtbibliothek Flensburg alle Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren wieder zum Robotertreff ein. Hier haben die jungen Entdecker die Möglichkeit, auf eine spannende Reise in die Welt der Technik und Robotik zu gehen. In der Kinderbücherei stehen verschiedene Roboter wie Ozobot, Dash und BeeBot zum Ausprobieren bereit – perfekt, um die ersten Schritte in die Programmierung und Steuerung zu wagen.

Neu ist der Roboterführerschein: Die Kinder können direkt vor Ort ihr Können unter Beweis stellen und den Führerschein für Roboter machen. Ein tolles Erlebnis, bei dem spielerisch Technikverständnis und Kreativität gefördert werden.

Eine Besonderheit ist der Termin am 11. August, der exklusiv für den Ozobot reserviert ist. Hier können die Kinder den kleinen Roboter ganz genau kennenlernen und sich intensiv mit ihm beschäftigen.

Um Anmeldung wird gebeten. Anmeldungen können persönlich zu den Öffnungszeiten oder telefonisch unter 0461/85 1816 vorgenommen werden.

Montag, 11.08.2025, 13.30 Uhr

Montag, 25.08.2025, 13.30 Uhr

Stadtbibliothek, Flensburg

Pressemitteilung Stadt Flensburg