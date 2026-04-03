Musiktheater mit Henry Mancinis Welterfolgen

„Rendezvous mit dem Pink Panther“ ist ein musikalisches Bühnenprogramm von Antje Rietz, das eine Hommage an den legendären Filmkomponisten Henry Mancini darstellt. Gemeinsam mit ihrer „Pocket Big Band“ präsentiert Rietz eine Auswahl von Mancinis bekanntesten Werken, darunter die berühmte Titelmelodie zu „Der rosarote Panther“, „Moon River“ aus „Frühstück bei Tiffany“, „Peter Gunn“ und „Days of Wine and Roses“.

Das Programm zeichnet sich durch eine Mischung aus Swing, Jazz und musikalischem Theater aus. Antje Rietz interpretiert nicht nur die Musik, sondern bringt auch schauspielerische Elemente ein. Sie ist bekannt für ihre Vielseitigkeit als Sängerin, Schauspielerin und Trompeterin. Mit ihrer wandelbaren Stimme und ihrer Bühnenpräsenz schafft sie es, das Publikum zu begeistern und die Musik Mancinis auf besondere Weise zum Leben zu erwecken.

Freitag, 17.04.2026, 19.30 Uhr

Bürgerhaus Harrislee

Foto: Klaus Mellenthin