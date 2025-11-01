Dunkle Gestalten treffen an der berüchtigten Flensburger Küste aufeinander. Kann der Plattdeutsch-Autor Fidi Thordsen der Krimi-Autorin Anja Gust noch entkommen oder kommt es zum Duell? Ihre „Waffen“ sind unberechenbar… Spannende, überraschende Momente treffen auf Humor und Heimatgefühl mit ganz viel Herzblut. Schräge Töne aus dem Akkordeon heizen die Stimmung ein.

Tatort: Das alte Motorgüterschiff GESINE (neben der Alexandra).

„Zeugen“ erwünscht! Bitte anmelden unter der Geheimnummer: 0156 79712358 (nur begrenzt Platz vorhanden).

Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Donnerstag, 13.11.2025, 19.00 Uhr

Der Weg der beiden erfolgreichen Flensburger Autoren hat sich bereits mehrfach gekreuzt. Während Fidi Thordsen sich mit seinem Segelboot in der dänischen Inselwelt rumtreibt oder mit den Charakterköpfen der plattdeutschen Tiefebene auseinandersetzt, fühlt sich Anja Gust in den dunklen Gassen der Stadt besonders wohl. Ihre kriminelle Energie scheint unerschöpflich zu sein. Beide ziehen sich auch gern einmal zurück, um ihre (fiktiven?) Erlebnisse literarisch festzuhalten. Nun treffen sie wieder aufeinander. Wir dürfen gespannt sein…