Coverbands gibt es wie Sand am Meer. Richtig Gute sind Mangelware. In Dresden kann man eine dieser seltenen Formationen finden. Die Queen-Tribut Band MerQury ist eine der wenigen Gruppen, die seit Jahren weltweit vor begeistertem Publikum spielt. Diverse Tourneen führten MerQury durch Europa, Nord- und Mittelamerika und Asien. Irgendetwas Besonderes muss also an den vier Absolventen der Dresdner Hochschule für Musik und ihrem britischen Frontmann dran sein. Seit der Gründung 1991 spielten MerQury weit über 2500 Shows in über 20 verschiedenen Ländern. Die Musiker der Band waren außerdem Hauptakteure in dem Erfolgsmusical „We are the Champions“, das von mehr als 200.000 Fans in ganz Europa gefeiert wurde. Hierbei geht das Konzept von MerQury mit einer Mischung aus täuschend echt interpretierten Queen-Songs und eigener musikalischer Kreativität voll auf. Die fünf Vollblutmusiker überzeugen selbst eingeschworene Queen-Fans und bieten ihrem Publikum stets ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Die gelungene Kombination von brillantem Sound, aufwendiger Lichtshow, schrillen Kostümen und jeder Menge Publikumsinteraktion macht jede Show von MerQury unvergleichlich. Als Frontmann überzeugt der aus Großbritannien stammende Jody Cooper nicht nur optisch in der Rolle von Freddie Mercury. Stimmlich brilliert der Sänger in schwierigen Passagen der weltbekannten Queen-Songs. Als extravaganter Entertainer gewinnt er in kürzester Zeit die Sympathie des Publikums.

Freitag, 22.08.2025, 20.00 Uhr

Gut Oestergaard, Steinberg

Foto: MerQury