Es geht wieder los: Flensburger Dampf Rundum 2026

Vom 10. bis zum 12. Juli heißt es wieder „Volldampf voraus“ im Flensburger Hafen. Auch das 17. „Flensburger Dampf Rundum“ wird im Auftrag des Fördervereins „Salondampfer Alexandra“ von der „Historischer Hafen gemeinnützige GmbH“ und der „Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH“ geplant und durchgeführt.

Dabei sein werden die beiden Dampfschiffe Postdampfer SKJELSKØR und Schlepper BJØRN aus Dänemark sowie natürlich die Gastgeberin Salondampfer ALEXANDRA. Der Eisbrecher STETTIN musste leider aufgrund einer längeren Werftliegezeit kurzfristig absagen.

Am Freitag werden noch Mitfahrgelegenheiten zum Dampferrennen auf der SKJELSKØR und dem BJØRN und am Samstag und Sonntag Ausflugsfahrten auf allen drei Schiffen angeboten. Drei kleine Dampfboote werden ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen und zu bestaunen sein.

Das Landprogramm besteht aus der „Dampfermeile“, die für das Kulinarische sorgt, den großen und kleinen dampfgetriebenen Landmaschinen, die auf der dafür gesperrten Busspur hin- und herfahren, der großen Modellbau-Ausstellung im Flensburger Schifffahrtsmuseum und der NOSPA Bühne, die täglich Live-Musik vom Feinsten präsentiert.

Für die Kinder werden am Samstag und Sonntag die Puppenbühne sowie die Clownerien für Freude sorgen.

Das Landprogramm beginnt am Freitag, den 10.07. um 14.00 Uhr. Die Dampfschiffe bieten bereits von 12.00 – 18.00 Uhr Besichtigungen an, und schon am Nachmittag spielen die ersten Bands auf der „NOSPA Bühne“ am Nordertorkai. Offiziell eröffnet wird das Fest um 18.00 Uhr und um 19:00 Uhr laufen die Schiffe zum Dampferrennen aus. Den Abschluss des Tages bildet um 23.00 Uhr das Feuerwerk auf einem Ponton im Innenhafen.

Tickets für die Schiffstouren können über die Homepage www.dampfrundum.de gebucht werden. Während der Veranstaltung können die verbliebenen Tickets ebenso am gelben Fahrkartenschalter am Nordertorkai erworben werden.

KONTAKT:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Nikolaistraße 8, 24937 Flensburg

Tel + 49 461 90 90 93 80

www.flensburger-foerde.de

Historischer Hafen Flensburg gemeinnützige GmbH

Schiffbrücke 37, 24939 Flensburg

Tel + 49 461 18291801

www.historischer-hafen.de

www.damprundum.de