„Tears for Beers“ zelebrieren äußerst druckvollen Irish Folk und überraschen immer wieder mit Coverversionen bekannter Hits im „Tears for Beers-Style“. Wer ein Tears for Beers-Konzert besucht, löst ein Ticket für neunzig Minuten virtuosen Folk mit Partygarantie und feinster Unterhaltung durch die Urgesteine des Folk aus dem Norden – und das immer mit mindestens einem Augenzwinkern. Gute Laune garantiert.

Der Eintritt ist frei. Der Hut geht ’rum. Vorverkauf oder Platzreservierung sind nicht möglich.

Freitag, 10.07.2026, 20.00 Uhr

Bergmühle, Flensburg