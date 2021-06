Lärmaktionsplan wird umgesetzt

Tempoanpassungen im Stadtgebiet

Lärm ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf Gesundheit und Wohlbefinden. Er lässt uns oft nicht schlafen, führt zu Konzentrationsstörungen und damit langfristig auch zu psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen. Mit dem Lärmaktionsplan soll hier Abhilfe geschaffen werden. Der Entwurf des Lärmaktionsplanes ist im Dezember 2020 mit großer Mehrheit von der Flensburger Ratsversammlung beschlossen worden. Nun folgt die Umsetzung in wichtigen Straßenzügen.

Dabei ist es vorgesehen, dass dort, wo die Lärmproblematik besonders vorherrscht das zulässige Tempo auf 30 km/h reduziert wird.

Hiervon sind folgende Straßen betroffen:

Tempo 30 ganztags

Straße Abschnitt Länge Toosbüystraße/

Neue Straße Knuthstraße –

Schiffbrücke 547 m Flurstr./Marienhölzungsweg Hermann-Löns-Weg –

Waldstraße 281 m Knuthstraße Nordergraben –

Duburger Straße 379 m

Ausweitung der vorhandenen Tempo-30-Anordnungen

Straße Abschnitt Länge Schützenkuhle/Stuhrsallee

Ausdehnung Tempo 30

ganztags und ganzer Abschnitt Zur Exe –

Kanonenberg 615 m Waldstraße

Ausdehnung Tempo 30

ganztags und ganzer Abschnitt Norderallee –

Flurstraße 211 m

Tempo 30 nachts

Straße Abschnitt Länge Apenrader Straße Werftstraße –

Ostseebadweg 596 m Husumer Straße Munketoft –

Schützenkuhle 358 m Schützenkuhle Zur Exe –

Am Pferdewasser 122 m

Am heutigen Dienstag haben der zuständige Stadtrat Stephan Kleinschmidt sowie Fachbereichsleiterin Claudia Takla-Zehrfeld symbolisch das erste Tempo-30-Schild in der Toosbüystr. enthüllt. Ab Morgen wird die Neuregelung dann an allen oben genannten Standorten in Kraft treten.

