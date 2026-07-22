Groove, Haltung & explosive Energie

Teresa Bergman aus Neuseeland hat eine Energie, die man live erleben muss. Nach drei Alben mit über 2,5 Millionen Streams, tausenden Konzerten in Europa, Asien und Australien, Auftritten bei Elbjazz, dem Reeperbahn Festival sowie Kollaborationen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg schlägt sie ein neues Kapitel auf. Mit ihrer Band verschränkt sie Art-Pop und Jazz zu einem intensiven Livesound – voller überraschender Wendungen, kraftvoller Vocals und elektrisierender Gitarren.

Freitag, 31. Juli | 20:30 Uhr

Schifffahrtsmuseum

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: © Merle_Sibbel