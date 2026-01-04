Jetzt gibt’s Baueckenverbot! Die Kitas und Schulen sind personell am Limit, Eltern kommen mit eigenartigen Ansprüchen, Kinder drehen immer mehr durch, sind überfordert, sollen gleichzeitig aber auch jede Entscheidung selber treffen. Gibt es da überhaupt noch was zu lachen? Und ob! Das zeigt der bekannteste (V)Erzieher Deutschlands in seiner dritten Show „Baueckenverbot“. Jan Preuß spricht aus, was andere Pädagogen sich oft nicht mal zu denken trauen. Er zeigt, warum Kinder entgegen jeder Theorie sehr wohl Ironie verstehen, wie man Eltern gut kontert und auch wie absurd einige Regeln im pädagogischen Alltag wirklich sind. Gleichzeitig stellt er aber auch ernste Fragen: Wie viele Erzieher gibt es in 20 Jahren wirklich noch? Wo sind wir voller Hoffnung, gute Menschen zu erschaffen, und schlagen uns mit unserer eigenen Doppelmoral? Aber keine Sorge, auch hier findet der (V)Erzieher passende, lustige Antworten. Mit Humor lässt sich dieser Job ja auch viel besser ertragen.

Freitag, 16.01.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg