Endlich Frühling – die Sonne scheint, die Temperaturen klettern und das Fahrrad wird aus dem Winterschlaf geholt. Doch kaum ist es wieder im Einsatz, treten oft die ersten Probleme auf: schleifende Bremsen, knarzende Ketten oder flache Reifen. Dienstradleasinganbieter BusinessBike hilft dir, die sieben häufigsten Fehler zu umgehen.

1. Zu niedriger Reifendruck

Nach Monaten im Stand kann Luftdruck verloren gehen. Überprüfe vor der ersten Fahrt den empfohlenen Reifendruck, dieser ist auf der Reifenflanke angegeben. Pumpe bei Bedarf nach. Ein richtiger Druck sorgt für besseren Grip, weniger Verschleiß und ein sichereres Fahrgefühl.

2. Verdreckte oder knarzende Kette

Nach dem Winter setzt sich oftmals Dreck, Salz und Feuchtigkeit an Kette, Kassette und Kettenblättern fest. Eine gründliche Reinigung lohnt sich und so gehst du es an: Zuerst entfernst du groben Schmutz trocken mit einem Lappen. Danach trägst du einen Kettenreiniger oder Entfetter auf und arbeitest ihn mit einer Bürste sorgfältig ein, bis auch zwischen den Gliedern alles sauber ist. Anschließend wischst du mit wenig Wasser nach und lässt die Kette vollständig trocknen. Zum Schluss gibst du einen Tropfen Öl pro Kettenglied auf, drehst die Kurbel ein paar Mal durch und entfernst überschüssiges Öl, damit sich nicht gleich wieder Schmutz ansetzt.

3. Bremsen nicht kontrolliert

Nässe, Salz und Schmutz können Bremsbeläge schneller verschleißen lassen oder einen Schmierfilm auf Felgen und Bremsscheiben hinterlassen. Prüfe deshalb die Bremsen vor der ersten Fahrt sorgfältig und reinige oder tausche die Beläge bei Bedarf aus. Denn auf dem Fahrrad gilt: „Wer bremst, gewinnt.“

4. Lose Schrauben und Verbindungen

Während der Winterpause und durch Temperaturschwankungen können sich Schraubverbindungen leicht lockern. Prüfe daher Sattel, Vorbau, Lenker sowie weitere sicherheitsrelevante Bauteile auf festen Sitz. Ziehe lockere Schrauben mit dem passenden Werkzeug nach. Ein kurzer Sicherheitscheck vor Saisonstart erhöht nicht nur die Stabilität, sondern beugt auch teuren Folgeschäden vor.

5. Beleuchtung nicht geprüft

Auch im Frühling kann es morgens oder abends noch dunkel sein. Eine funktionierende Beleuchtung ist daher unverzichtbar, besonders auf dem Arbeitsweg. Kontrolliere Front- und Rücklicht sowie Reflektoren auf einwandfreie Funktion und prüfe den Batteriestatus oder den Ladezustand. Genauso wichtig ist das richtige Equipment: Warnwesten, reflektierende Bänder oder Fahrradtaschen mit Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit drastisch. So bleibst du sicher unterwegs.

6. Fehlende Pflege bei E-Bike-Komponenten

Nach längerer Standzeit solltest du dein E-Bike gründlich prüfen: Lade den Akku vollständig auf und kontrolliere Reichweite sowie Ladeverhalten. Achte darauf, dass Motor, Display und Bedienelemente fehlerfrei starten. Ein aktuelles Software-Update kann Effizienz und Motorsteuerung verbessern. Prüfe außerdem Akkuaufnahme und Steckverbindungen auf Sauberkeit und Korrosion. So startet dein E-Bike zuverlässig in die neue Saison.

7. Keinen Helm auf

Ein klassischer Fehler unterläuft einigen Radfahrern auch noch im Jahr 2026: Fahren ohne Helm. Ein Fahrradhelm kann bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen vermeiden oder deutlich abmildern. Helm auf oder ab sollte eigentlich keine Frage sein. Als Alternative empfiehlt BusinessBike den Fahrrad-Airbag. Dieser wird wie ein Kragen um den Hals gelegt und kann über einen Reißverschluss geschlossen werden.

Warum regelmäßige Checks wichtig sind

Ein gründlicher Saison-Check nach dem Winter dient nicht nur der Sicherheit, sondern auch dem Werterhalt deines Bikes. Kleine Probleme können sich zu teuren Reparaturen entwickeln. Mit einem regelmäßigen Blick auf die wichtigsten Bauteile bleibst du mobil, bequem und gesund unterwegs.

Mach es dir einfach

Wer sich Zeit und Aufwand sparen möchte, setzt auf einen professionellen Service Check beim Fachhändler. Im Rahmen des Bike Leasings mit BusinessBike ist dieser bereits inklusive. Dank transparenter Serviceleistungen und verschiedener Service Pakete bleibst du mit einem optimal gewarteten Fahrrad unterwegs, unkompliziert und ohne zusätzlichen Organisationsaufwand. Außerdem freut sich der Geldbeutel: Durch die steuerliche Förderung beim Dienstradleasing, bei dem die Leasingrate über das Bruttogehalt läuft, sparen Angestellte durch die Gehaltsumwandlung bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf.

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienst-radleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Fachhändler und Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an – für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.

Pressemitteilung BusinessBike GmbH

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