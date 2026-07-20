Die fünf entscheidenden Anzeichen für mehr Sicherheit beim ersten Tiersitter-Einsatz

Ob Kurzreise, langer Arbeitstag oder unvorhergesehene Termine: Wer einen Hund hat, steht früher oder später vor der Frage, wem der Vierbeiner anvertraut werden kann. Tiersitter-Plattformen bieten eine flexible und persönliche Lösung, doch nicht jeder Hund ist von Anfang an bereit für eine Betreuung durch Fremde. Aber woran erkennt man, ob der eigene Hund reif für diesen Schritt ist?

Rover, die weltweit führende Plattform für Hundebetreuung und Gassi-Service, hat zusammen mit ihrem Verhaltenstrainer für Hunde, Adem Fehmi, die fünf wichtigsten Anzeichen zusammengestellt, die zeigen, dass ein Hund bereit ist, in fremde Hände übergeben zu werden:

1. Offenheit gegenüber fremden Menschen

Wenn der Hund Besuch neugierig und entspannt begrüßt und nicht aggressiv oder ängstlich reagiert, ist das ein starkes Signal. Hunde, die auf unbekannte Personen offen reagieren, gewöhnen sich erfahrungsgemäß deutlich schneller an einen neuen Tiersitter. Ein weiteres positives Zeichen ist, wenn der Hund aktiv Kontakt zu Menschen sucht und auf positive Verstärker wie Futter oder Spielzeug anspricht. Das kann entscheidend sein, um Vertrauen und Sicherheit aufzubauen.

2. Verinnerlichte Routinen und Grundkommandos

Ein Hund, der auf grundlegende Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ oder „Bei Fuß“ reagiert und feste Tagesabläufe kennt, gibt einem Tiersitter eine verlässliche Struktur. Klare, aber flexible Routinen reduzieren den Stress für Hund und Sitter gleichermaßen und sorgen dafür, dass sich der Vierbeiner schnell sicher fühlt.

3. Keine ausgeprägte Trennungsangst

Hunde, die auch ohne ihre Besitzer ruhig bleiben, also kein ängstliches Verhalten wie Zittern, Unsauberkeit, dauerhaftes Bellen, Jaulen oder destruktives Kauen zeigen, sind deutlich besser für eine externe Betreuung geeignet. Wer sich unsicher ist, kann den Hund zunächst für kurze Zeit allein lassen und seine Reaktion beobachten. Bleibt er entspannt, ist das ein gutes Zeichen.

4. Erfahrung mit wechselnden Umgebungen und Menschen

War der Hund bereits bei Freunden, in einer Hundetagesstätte oder in fremden Wohnungen? Hunde, die an Ortsveränderungen gewohnt sind und sich schnell einleben können, zeigen eine höhere Anpassungsfähigkeit. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie sich auch beim Tiersitter wohlfühlen und nicht unter übermäßigem Stress leiden. Wer sich dabei unsicher ist, sollte die Eingewöhnung mit kurzen, regelmäßigen Besuchen beim Tiersitter schrittweise aufbauen.

5. Gesundheitlicher Grundstatus: Fit, geimpft und gut dokumentiert

Ein Hund mit aktuellem Impfschutz, insbesondere gegen Tollwut, Staupe und Parvovirose, und ohne komplexe medizinische Bedürfnisse ist für Tiersitter deutlich einfacher zu betreuen. Wer seinem Tiersitter zusätzlich ein Info-Sheet zu Medikamenten, Allergien und Vorlieben des Hundes übergibt, schafft Vertrauen und bietet optimale Voraussetzungen.

Adem Fehmi, Hundeverhaltensexperte bei Rover, kommentiert: „Einen Hund bei jemandem Neuen zu lassen, kann sowohl für den Besitzer als auch für das Tier mit Unsicherheit verbunden sein. Doch Vorbereitung ist alles. Wer diese fünf Verhaltenszeichen kennt und die Meet-and-Greet-Funktion von Rover vor der Buchung nutzt, kann seinen Urlaub oder Arbeitstag vollkommen entspannt angehen.“

Vertrauen beginnt mit Vorbereitung

Wer die Signale seines Hundes kennt und ihn behutsam an neue Menschen und Situationen gewöhnt, legt den Grundstein für eine stressfreie Betreuungserfahrung – für Hund und Halter:in gleichermaßen. Je besser ein Hund vorbereitet ist, desto schneller findet er Vertrauen zu einem Tiersitter und desto entspannter kann sein Mensch loslassen.

Pressemitteilung Rover

Bildrechte: Rover; Fotograf: Rover