Auf Gut Oestergaard erwartet euch ein Abend voller lateinamerikanischer Rhythmen und virtuoser Gitarrensoli. Die Formation Magic of Santana zelebriert den unverwechselbaren Sound des Weltstars Carlos Santana. Freut euch auf eine Hommage an ein Lebensgefühl und auf ein intensives Live-Erlebnis. Mit jeder Note lassen die Musiker den unverwechselbaren Spirit von Carlos Santana neu aufleben. Warme Gitarrenklänge verschmelzen mit pulsierenden Latin‑Rhythmen, während Percussion und Orgel den Sound tragen und das Publikum in eine Welt aus Feuer, Sehnsucht und purer Energie entführen. Hier wird Musik nicht einfach gespielt – sie wird gelebt.

Freitag, 10.07.2026, 20.00 Uhr

Kulturscheune, Gut Oestergaard, Steinberg

Foto: Gerd Schlüter