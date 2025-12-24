Im Winter scheint die Welt leiser zu werden. Nicht nur innere Einkehr und Rückzug sorgen für mehr Ruhe, auch Schnee kann die Welt wie in Watte packen und Geräusche dämpfen. Aber auch jetzt ist gutes Hören unverzichtbar – egal ob beim Winterspaziergang, beim Wintersport oder beim Gespräch mit Freunden. Damit Menschen, die auf ein Hörsystem angewiesen sind, gut durch die frostige Jahreszeit kommen, hat Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), einige wertvolle Tipps zusammengestellt.

Tipp 1: Mütze oder Stirnband bei Kälte und Frost

Bei kalten Temperaturen tragen viele Menschen gern eine Mütze, um sich warm zu halten. Dabei schützt eine Mütze oder ein Stirnband nicht nur kalte Ohren, sondern auch die Elektronik des Hörsystems oder der AirPods vor Feuchtigkeit und Auskühlung. „Sitzen Mützen, Stirnbänder oder Schals sehr eng, können sie das Mikrofon des Hörsystems verdecken oder das Gerät verrutschen lassen. Wichtig ist es deshalb, darauf zu achten, dass die Kopfbedeckung locker sitzt und nicht auf das Hörsystem drückt“, rät Hörakustiker-Meister Eberhard Schmidt.

Tipp 2: Reinigung und Pflege des Hörsystems

Durch das Tragen von Schals und Mützen können zur kalten Jahreszeit vermehrt Fussel und Fasern ins Hörsystem gelangen. Zudem kann sich durch das Tragen von Kopfbedeckungen Stauungshitze entwickeln, sodass vermehrt Schweiß, Hautschüppchen und Talg ins Gerät gelangen können. „Um das Hörsystem zu schützen, sollte man es regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Auch eine professionelle Reinigung durch den Hörakustiker ist eine gute Möglichkeit, um die Funktionalität des Hörsystems zu gewährleisten und gutes Hören zu sichern“, sagt Eberhard Schmidt.

Tipp 3: Feuchtigkeit vermeiden

Beim Wechsel von kalter Außenluft in eine warme Umgebung kann sich Kondenswasser bilden – nicht nur die Brille beschlägt dann, auch im Hörsystem kann sich die Feuchtigkeit absetzen. „Entfernt man bestehende Feuchtigkeit nicht aus dem Hörsystem, kann die sensible Technik Schaden nehmen“, weiß der Hörexperte. Am besten legt man das Gerät in eine spezielle Trockenbox, welche die Feuchtigkeit entzieht. Das schützt die Elektronik vor Korrosion. Da extreme Hitze den empfindlichen Teilen des Gerätes nicht guttut, sollte auf das Trocknen mit einem Fön oder auf dem Heizkörper verzichtet werden.

Tipp 4: Kälte und Batterien regelmäßig wechseln

„Kälte kann die Leistung und Lebensdauer von Batterien, aber auch von den immer beliebteren Akkugeräten verringern. Deshalb sollten die Batterien des Hörsystems regelmäßig gewechselt werden und der Akku sollte stets am Morgen vollständig aufgeladen sein“, rät der Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker.

Tipp 5: Vorsicht beim Wintersport

Für Menschen, die auch im Winter gern sportlich aktiv sind, können Sportclips für das Hörsystem eine gute Option sein, damit das Gerät nicht verloren geht. Der Hörakustiker des Vertrauens berät hier gern über passende Möglichkeiten.

