Golfturnier für den guten Zweck

Bereits zum 12. Male organisierten die Lions- und Rotary Service Clubs aus der Region ein großes Benefiz-Golfturnier, dieses Mal zugunsten Verein Schutzengel, Katharinenhospiz für Kinder- und Jugendarbeit, Pro Familia Childhoodhouse, Verein Flensburger Norden und Zentrum für kooperative Erziehungshilfe.

Austragungsort am 5.Juli war traditionell die schöne Anlage des Fördegolfclubs (FGC) in Glücksburg. Club-Präsident Lutz Thiele und Thomas Wiese, letzterer stellvertretend für das aus Lions und Rotariern bestehende Organisationsteam, begrüßten die rund 100 Aktiven bei eher mäßigem Sommerwetter, das jedoch Spielfreude und Erlebniswert keinen Abbruch tat.

Mit zur guten Stimmung trugen die zahlreichen Preisträger von den Brutto-Siegern und Titelverteidigern Lars Erichsen und Andreas Latz (FGC) bis zu den ausgelosten „Lucky Loosern“ bei. Für das „leibliche Wohl“ unterstützte wiederholt professionell das Kochmobil des Jugendzentrums AAK.

„Unser Dank gilt vor allem dem Fördegolfclub – vom Sekretariat über die Gastronomie bis hin zu den Greenkeepern und dem Lions-Nachwuchs sowie den Sponsoren aus der hiesigen Wirtschaft, die mit den Startgebühren der Mitspieler und der anschließenden Tombola zum beachtlichen Erfolg und Reinerlös von rund 28.000 Euro beigetragen haben“, so das Organisationsteam. Der Tag fand mit der Siegerehrung in den Außenanlagen des Clubs und einem gemütlichen Grillabend seinen Ausklang.

Die Spendenübergabe sowie die Bekanntgabe der genauen Spendensummen wird am 2. September im Fördegolfclub stattfinden.