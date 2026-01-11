Die österreichische Jazzbassistin und Komponistin Gina Schwarz – Composer in Residence 2020 und 2021 beim Multiphonics Festival Köln – ließ sich in diesem aktuellen Programm vom britischen Folksänger, Gitarristen und Komponisten Nick Drake (1948-1974) inspirieren. Erst nach seinem frühen Tod wurde er zum Kultstar und wird heute für die Schönheit, die Transparenz und die Tiefe in seiner Musik bewundert und gefeiert. Drakes Songs – auf drei Studioalben erschienen – sind von verzweifelter Melancholie ebenso geprägt wie von zärtlich aufkeimender Hoffnung und waren Inspirationsquelle und Ausgangspunkt für neue kompositorische Ideen für Gina Schwarz.

So wie Drake seine Alben teilweise wie eine Geschichte aufgebaut hat, die mit jedem Kapitel ein wenig transparenter und verständlicher wird, kann auch dieses Programm als eigenständiger Zyklus interpretiert werden. Ein Holzbläsersatz mit beinahe der gesamten Klarinettenfamilie, diverse Flöten und eine Rhythmusgruppe präsentieren einen mächtigen Klangkörper. Kontinuierlich wird Spannung aufgebaut und die SolistInnen kommen aufs Beste zum Einsatz. Melancholische Parts, starke Melodien, viel Rhythmus und einige Far out Passagen formen die Musik, die gute Laune macht, Tiefe hat und voller Lebendigkeit ist.

Das Album „Way to Blue“ war nominiert für den Österreichischen Jazzpreis 2024.

Samstag 24.01.2026, 20:00 Uhr

Lütke-Namens-Saal (Altes Gymnasium), Selckstr. 1, 24937 Flensburg

Musiker:innen:

Daniel Manrique-Smith – Flöte, Bassflöte

Annette Maye – Klarinette

Mona Matbou Riahi – Klarinette

Thomas Savy – Bassklarinette

Steffen Schorn – Kontraaltklarinette, C-Melody Sax

Lucas Leidinger – Piano

Mahan Mirarab – Gitarre

Dirk-Peter Kölsch – Schlagzeug

Gina Schwarz – Bass, Komposition, Arrangement

Der Link zum Ticket-Vorverkauf:

https://www.adticket.de/Way-to-Blue/Flensburg-Luetke-Namens-Saal-Altes-Gymnasium/24-01-2026_20-00.html?utm_medium=referral&utm_source=dynamic&utm_campaign=dynamic-prom-lb-o&utm_content=Altes%20Gymnasium%20%2816506%29

Foto: Iris Camaa