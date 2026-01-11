Die österreichische Jazzbassistin und Komponistin Gina Schwarz – Composer in Residence 2020 und 2021 beim Multiphonics Festival Köln – ließ sich in diesem aktuellen Programm vom britischen Folksänger, Gitarristen und Komponisten Nick Drake (1948-1974) inspirieren. Erst nach seinem frühen Tod wurde er zum Kultstar und wird heute für die Schönheit, die Transparenz und die Tiefe in seiner Musik bewundert und gefeiert. Drakes Songs – auf drei Studioalben erschienen – sind von verzweifelter Melancholie ebenso geprägt wie von zärtlich aufkeimender Hoffnung und waren Inspirationsquelle und Ausgangspunkt für neue kompositorische Ideen für Gina Schwarz.
So wie Drake seine Alben teilweise wie eine Geschichte aufgebaut hat, die mit jedem Kapitel ein wenig transparenter und verständlicher wird, kann auch dieses Programm als eigenständiger Zyklus interpretiert werden. Ein Holzbläsersatz mit beinahe der gesamten Klarinettenfamilie, diverse Flöten und eine Rhythmusgruppe präsentieren einen mächtigen Klangkörper. Kontinuierlich wird Spannung aufgebaut und die SolistInnen kommen aufs Beste zum Einsatz. Melancholische Parts, starke Melodien, viel Rhythmus und einige Far out Passagen formen die Musik, die gute Laune macht, Tiefe hat und voller Lebendigkeit ist.
Das Album „Way to Blue“ war nominiert für den Österreichischen Jazzpreis 2024.
Samstag 24.01.2026, 20:00 Uhr
Lütke-Namens-Saal (Altes Gymnasium), Selckstr. 1, 24937 Flensburg
Musiker:innen:
Daniel Manrique-Smith – Flöte, Bassflöte
Annette Maye – Klarinette
Mona Matbou Riahi – Klarinette
Thomas Savy – Bassklarinette
Steffen Schorn – Kontraaltklarinette, C-Melody Sax
Lucas Leidinger – Piano
Mahan Mirarab – Gitarre
Dirk-Peter Kölsch – Schlagzeug
Gina Schwarz – Bass, Komposition, Arrangement
Der Link zum Ticket-Vorverkauf:
https://www.adticket.de/Way-to-Blue/Flensburg-Luetke-Namens-Saal-Altes-Gymnasium/24-01-2026_20-00.html?utm_medium=referral&utm_source=dynamic&utm_campaign=dynamic-prom-lb-o&utm_content=Altes%20Gymnasium%20%2816506%29
Foto: Iris Camaa