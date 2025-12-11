Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am Dienstag, den 16. Dezember, um 14 Uhr in Raum K18 des Flensburger Rathauses eine Fundsachenversteigerung statt.

Es werden elektronische Geräte, Fahrräder, Schmuck und andere Dinge versteigert. Alle zu ersteigernden Gegenstände können am Tag der Versteigerung von 09:00 bis 12:00 Uhr besichtigt werden. Für eine erfolgreiche Ersteigerung ist ein gültiger Ausweis oder Reisepass notwendig und die Objekte müssen in bar bezahlt werden.

Die Versteigerungsliste ist ca. 1 Woche vor der Versteigerung online unter http://db.flensburg.de/formular/Versteigerungsliste.pdf einsehbar.

Pressemitteilung Stadt Flensburg

Foto: Envato.com