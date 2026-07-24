Poesie, Charme und Virtuosität – Liedermacherin trifft Streichquartett

Anna Depenbusch gehört zu den talentiertesten Liedermacherinnen Deutschlands und ist in Häusern wie der Elbphilharmonie oder dem Prinzregententheater zu Hause. Eine singende Dichterin, die schon früh ihren eigenen, unverwechselbaren Stil zwischen Edith Piaf, Hildegard Knef und Björk kreiert hat. Mit ihrer Musik erzählt die Hamburgerin Geschichten voller Gefühl, Poesie und Lebendigkeit. Ihre Texte sind mal zärtlich, mal wortgewaltig, tieftraurig bis urkomisch – und mehrfach ausgezeichnet.

Mit ihrer neuen Zwischen Liebe & Kummer-Tour 25/26 zeigt sie eindrucksvoll, wie spielerisch sie zwischen Chanson, Pop, Jazz und feinem Humor wandert. Begleitet wird sie dabei vom preisgekrönten Kaiser Quartett und dem Pianisten Christopher Noodt. Das fabelhafte Kaiser Quartett hat uns in Flensburg bereits solo begeistert – wie eindrucksvoll muss dann erst diese Kombination werden?

Samstag, 01. August | 20:30 Uhr

Schifffahrtsmuseum

Ticket: 30 € | 20 € (ermäßigt)

Foto: © Christoph Eisenmenger