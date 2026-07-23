Zum Monatsabschluss sorgt die kraftvolle Stimme von Ashley für Gänsehaut-Momente. Mit ihrer siebenköpfigen Band bringt Sängerin Ashley Adair die größten Erfolge von Adele auf die Bühne. Die Songs der britischen Ausnahmekünstlerin zählen zu den eindrucksvollsten Pop-Kompositionen unserer Zeit und zeichnen sich durch ihre emotionale Tiefe sowie hohe stimmliche Anforderungen aus. Ashley Adair gelingt es mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme, diese Gefühle authentisch zu vermitteln und das Publikum unmittelbar zu berühren.

Begleitet wird sie von einer hochkarätig besetzten Band: Andreas Mecheels verleiht den Songs am E-Piano mit einfühlsamem Spiel und vielseitigen Klangfarben ihren unverwechselbaren Charakter. Reiner Hasch am Bass und Dirk Zühlsdorff am Schlagzeug bilden das rhythmische Fundament. Für zusätzliche musikalische Akzente sorgen Sven Erichsen an den Gitarren sowie die Backgroundsängerinnen Franziska Jess und Ireen Carl, die gemeinsam für einen facettenreichen und harmonischen Gesamtklang sorgen.

Zwischen den musikalischen Darbietungen erfahren die Besucher interessante Geschichten über ADELE und die Entstehung ihrer Songs. Ausgewählte Liedtexte werden zudem ins Deutsche übertragen und eröffnen neue Zugänge zu den Inhalten und Emotionen der Musik.

Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Konzerterlebnis, das in einer intimen Atmosphäre unter die Haut geht und die Zuhörer auf eine bewegende musikalische Reise mitnimmt.

Freitag, 31.07.2026, 20.00 Uhr

Kulturscheune, Gut Oestergaard, Steinberg

Foto: Ashley