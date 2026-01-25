Das Hochschulorchester Flensburg erinnert unter der Leitung von Theo Saye in seinem Konzert an sommerliches Wetter. Am Beginn des Abends steht das Cellokonzert h-Moll Opus 104 von Antonín Dvořák. Es ist eines der wichtigsten und bekanntesten Stücke im Violoncello-Repertoire, voller Leidenschaft, Sehnsucht, Fröhlichkeit und Wehmut, ganz in slawischer Manier.

Im zweiten Teil des Programms ist die Sinfonie Nr. 6, die „Pastorale“, von Ludwig van Beethoven zu hören. Dieses Werk gilt als Vorläufer der „Programmmusik“, die versucht, Außermusikalisches darzustellen. In der „Pastorale“ sind das beispielsweise Vogelrufe, das Plätschern eines Baches und ein Gewitter. Alles wird von verschiedenen Instrumenten imitiert und eingebettet in stimmungsvolle Passagen eines sommerlichen Landlebens.

Die Solistin des Abends ist Ida Magdalena Riedel. Sie stammt aus Flensburg und erhielt dort im Alter von fünf Jahren ihren ersten Cellounterricht. 2020 begann sie ihr Bachelorstudium an der Stella Vorarlberg Hochschule für Musik. Als Solistin trat sie mit mehreren österreichischen und italienischen Orchestern auf. Die mehrfache Gewinnerin internationaler Wettbewerbe spielt auf dem Cello „Ida“, welches 2014 speziell für sie angefertigt wurde.

Freitag, 06.02.2026, 19.30 Uhr

Freie Waldorfschule, Valentinerallee 1, Flensburg

Foto: Beland, Privat