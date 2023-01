Liebe Leserin, lieber Leser,

eben saßen wir noch gemütlich unterm Weihnachtsbaum und haben den Start des neuen Jahres gefeiert, da sind die ersten Wochen dieses Jahres auch schon wieder vergangen. Der Alltag hat uns also längst wieder. So trist und grau der Januar wettertechnisch in diesem Jahr daherkam, hatte er dennoch einige freudige Ereignisse im Gepäck …

Der von einigen Pessimisten vorhergesagte „Energie- und Heizungs-GAU“ ist bisher offensichtlich ausgeblieben, die Inflation bewegt sich hierzulande in einem erträglichen Rahmen, die Corona-Schutzmaßnahmen sind beinahe komplett aufgehoben, die Inzidenz sinkt auf einen nicht mehr erwähnenswerten Stand – es ist hierzulande Normalität zurückgekehrt, wenn nicht … ja, wenn nicht immer noch der unsägliche Krieg in der Ukraine herrschte. Der Krieg ist auch ein Dauerbrenner in den Medien, seit Mitte Januar ist zudem ein neuer Verteidigungsminister in Amt und Würden. Die Vorschusslorbeeren und ersten Auftritte lassen auf ein künftig besseres Management durch den Verantwortlichen in Sachen Landesverteidigung und Wiederherstellung der Wehrfähigkeit unserer Bundeswehr hoffen.

Neu im Amt ist in unserer Heimatstadt der Leiter der hiesigen Verwaltung: Dr. Fabian Geyer trat zum vorgesehenen Termin am 15. Januar feierlich sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt Flensburg an.

Und während vor dem Fenster typisches norddeutsches Januarwetter sein Unwesen treibt, verbringen viele von uns die freie Zeit damit, Pläne für die kommenden Monate zu schmieden, während sie es sich im Warmen gemütlich machen: Freizeitgestaltung, von der Sehnsucht nach sommerlichen Temperaturen inspirierte Urlaubsplanung, Renovierungen, vielleicht ein neues Auto, berufliche Neuorientierung oder Hochzeitsplanung. Sollte Letzteres in Ihrem Leben gerade eine wichtige Rolle spielen, lassen Sie sich unsere Sonderseiten rund um das Thema Hochzeit nicht entgehen. Zudem erwarten Sie in dieser Ausgabe unter anderem Berichte über das Bürgerbüro Flensburg und zum Thema Kinderfeuerwehr. In der Rubrik „Bauen, Wohnen, Leben” haben wir wieder die aktuellen Trends und hilfreiche Tipps für Hausbesitzer zusammengestellt und selbstverständlich stellen wir Ihnen auch einen Flensburger Kopf vor. In unserer beliebten Serie „Straßen und Stadtteile” erzählt uns Ami Jessen unter anderem von ihren Jugendjahren in Weiche.

Was Sie im Februar in unserem schönen Flensburg mit Hinblick auf kulturelle Veranstaltungen erwartet, finden Sie wie gewohnt in unseren Veranstaltungstipps sowie auf den Terminseiten. So ist beispielsweise Comedian Ingo Oschmann am 09.02.2023 zu Gast im C.ulturgut und sorgt mit seinem Programm „Scherztherapie” für Unterhaltung. Wer es lieber etwas ruhiger mag und sich zudem für die traumhaften Landschaften Skandinaviens begeistern kann, der hat vielleicht Lust, sich am 23.02.2023 einen Vortrag von Rosi Gerlich anzuhören, die in der Flensburger Jugendherberge spannende Impressionen ihrer Norwegen-Camperreise präsentiert.

Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen viel Spaß beim Lesen, Blättern und Stöbern in der vorliegenden Februar-Ausgabe des Flensburg Journals, bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut und möglichst gesund durch den norddeutschen Winter 2023!

Ihr Team des Flensburg Journals

