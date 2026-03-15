In Glücksburg ist Bewegung in der Kulturszene. Seit der Auszeichnung als „Kulturperle der Ostseeregion“ arbeitet die Stadt intensiv daran, Kultur sichtbarer zu machen, Menschen miteinander zu verbinden, Orte der Begegnung zu stärken und Veranstaltungen für Einheimische und Gäste zu organisieren.

Der Leiter der Kulturverwaltung Jonte Birkner, Jugendpfleger Lars Bothmann, die Koordinatorin des Familienzentrums Silja Thimsen und Bürgermeister Egon Perschk freuen sich über eine Vielfalt an neuen kulturellen und Freizeitangeboten, die seit Anfang des Jahres entwickelt wurden und mit Unterstützung vieler Glücksburger Akteure bereits in der Umsetzung sind.

Den Auftakt bildet am Montag, den 16. März 2026, eine symbolische Aktion: Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus wird vor dem Glücksburger Rathaus um 16 Uhr die Kreisflagge gegen Rassismus gehisst. Im Anschluss liest Vera Ufoma Ukuwere aus Ihrem Buch und möchte in den Austausch über verstecken Rassismus und vorurteilsbehaftetes Denken und Handeln gehen.

Nur wenige Tage später folgt die nächste Veranstaltung: Am 21. März lädt die Stadt um 19 Uhr im Zuge des Frühjahr-Equinox zum Frühlingsfeuer an den Strand von Holnis, Höhe Surfschule, ein. Mit Feuer und Begegnung soll das Glücksburger Kulturjahr beginnen.

In den Osterferien gibt es eine Spielplatzrallye vom 30. März bis zum 10. April durch die Stadt für Familien und Kinder. Kinder und Besucher können dabei verschiedene Spielplätze entdecken und einen Preis gewinnen.

Am 30. April wird auf dem Schinderdam durch den Handels- und Gewerbeverein Glücksburg der Maibaum aufgestellt und mit Musik, kühlem Getränk und Essen in den Mai gestartet.

Direkt am nächsten Tag, am 1. Mai, veranstaltet der Stadtjugendring Glücksburg auf dem Schinderdam einen Flohmarkt (Anmeldungen an kulturverwaltung@gluecksburg.de).

Im Sommer gastiert vom 16. bis 20. Juli der Kinder- und Jugendzirkus Ubuntu in der Stadt. Darüber hinaus laden Märchenerzählerinnen auf den Waldspielplatz zum Zuhören und Träumen ein.

Der Sommer bleibt aktiv: Am 15. August unterstützt der Stadtjugendring eine Fahrradrallye mit anschließendem Fahrradkino. Alle Gäste, die mit dem Fahrrad anreisen, erhalten kostenlosen Eintritt.

Der Höhepunkt des Kulturjahres folgt am 19. September rund um das Herbst-Equinox, denn dann findet das Culture Pearl Kulturfest statt. Das Fest bringt Kulturakteure aus Glücksburg zusammen und wird die Vielfalt der lokalen Szene in der gesamten Stadt zeigen.

Im Herbst lädt am 25. Oktober der Stadtjugendring zum Flohmarkt in der Rudehalle ein.

Weitere Veranstaltungen befinden sich aktuell noch in Planung. Hierzu gehört ein Tag voller Livemusik, gespielt von Jugendbands am Strand von Holnis und ein Besuch der Flensburger Hofkultur im Schlosshof. Des Weiteren ein Weihnachtsmarkt am dritten Advent zum Abschluss des Kulturjahres unter dem Motto „Meet & Punsch“. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger im Schlosshof treffen, gemeinsam feiern und das Jahr ausklingen lassen.

Alle Veranstaltungen in Glücksburg werden künftig in einem zentralen Veranstaltungskalender präsentiert. Der Veranstaltungskalender wird in wenigen Wochen veröffentlicht werden.