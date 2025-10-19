Der Sportverband Flensburg empfiehlt

„Wie und wo können sich interessierte 50+Sportler und Sportlerinnen informieren, wo sie/er Sport für Senioren betreiben können?“ Diese Frage wird immer mal wieder an unsere Redaktion herangetragen – mit der Bitte um eine möglichst konkrete Antwort. Das „Flensburg Journal“ sprach diesbezüglich mit Sönke Wisnewski, vom hiesigen Sportverband Flensburg, und bat um entsprechende Tipps und Informationen.

Sönke Wisnewski dazu:

„Auf der Homepage des Sport­verbands Flensburg e. V.“ unter www.svfl.de befindet sich unter dem Punkt „Sportverband“ ein Menüpunkt „Senioren“. Dort sind für alle Interessierten unter anderem die Informationen zum Thema „Seniorensport im Verein“ aufgelistet. Hier finden Sie die Webauftritte der Vereine, die regulären Seniorensport anbieten.“ Und er ergänzt:

„Nicht alle Sportangebote sind speziell für Senioren ausgewiesen und können dennoch von Senioren und Seniorinnen ausgeübt und/oder erlernt werden. Ich denke da unter anderem an Angeln (z. B. beim ASV Petri Heil) oder Kajaksport (z. B. Erster Flensburger Kanu Klub). Dies nur stellvertretend für alle anderen Sportarten.“

Sönke Wisnewski

Außerdem ist er sich sicher:

„Für eingesessene Flensburger ist es sicherlich nicht schwer herauszufinden, wo die Vereine angesiedelt sind und wo die verschiedenen Angebote zu finden sind. Für Neu-Flensburger und/oder alle, die sich nicht ganz sicher sind, die vielleicht einen Sport für sich in ihrem Stadtteil finden möchten, empfehle ich die Kontaktaufnahme direkt mit mir (meine Kontaktdaten stehen auch auf unserer Homepage bzw. am Ende dieses Artikels). Es ist auch möglich, jeweils am Montag-, Dienstag- oder Donnerstagvormittag in unserer Geschäftsstelle anzurufen oder vorstellig zu werden. Frau Kurz oder Frau Prehn-Lenz helfen dann gerne weiter.“

„Ein weiteres Projekt, das ich zusammen mit meiner Vorstandskollegin Frau Doris Kempe betreue, ist das Projekt Verbund für den Stadtteil Mürwik. Um es ganz einfach zu erklären, versuchen wir hier im Auftrag der Gesundheitsplanung der Stadt Flensburg ältere Menschen in die Bewegung und zum Sport zu bringen. Hier arbeiten wir mit niederschwelligen Bewegungsangeboten, wie Spaziergängen, Hockergymnastik, Tanzen (Wackelparty) und angeleiteten Sportstunden in einem der schönen Bewegungsparks in unserer Stadt. Ein gutes Beispiel ist hier eine Seniorengruppe, die sich einmal wöchentlich im Bewegungspark Twedt (in Engelsby direkt gegenüber des LIDL-Marktes) trifft und unter Anleitung eines hauptamtlichen Übungsleiters des TSB Flensburg Sport treibt.

Andrea Kurz (links) und Stefanie Prehn-Lenz

Ich hoffe Ihnen hiermit einige Informationen gegeben zu haben. Sollten Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht mich zu kontaktieren. Am besten am späten Nachmittag. Vormittags bin ich beruflich verhindert.“

Das Flensburg Journal bedankt sich bei Sönke Wisnewski, dem Stellvertretenden Vorsitzenden für den Bereich Senioren!

Kontakt

Sportverband Flensburg e. V.

Arndtstraße 5, 24943 Flensburg

Tel: 0461 – 312 404

Mobil: +49 160 5518401

E-Mail: info@svfl.de oder soenke.wisnewski@svfl.de

Homepage: www.svfl.de