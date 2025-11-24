Erlebt Biyons neues Live-Programm „Eine Reise zum Glück“ – eine Feel-Good-Show, die nicht nur für Lacher, sondern auch für jede Menge Inspiration, Dankbarkeit und Glück sorgt. Biyon nimmt euch mit seinem einzigartigen Mix aus Humor und tiefen, inspirierenden Gedanken mit auf eine Reise zu euch selbst. Hier geht es nicht nur um kurzweilige Unterhaltung, sondern um eine tiefgehende Erfahrung, die das Publikum zum Lachen, Nachdenken und Fühlen bringt. Am Ende bleibt nicht nur ein Lächeln, sondern auch das Gefühl von Glück und Dankbarkeit, das euch noch lange begleitet. Seid dabei und kommt mit auf eine Reise zum Glück.

Dienstag, 09.12.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: (c)Biyon Kattilathu