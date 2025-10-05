„Wenn es regnet“

Die ukrainische Autorin Olga Fenchak liest am Freitag, 10.10.2025, um 16 Uhr aus ihrem neuen Buch „Wenn es regnet“. Bei einem Bilderbuchkino werden die Bilder aus dem Buch für alle auf einer Leinwand sichtbar.

Stimmungsvoll zeichnen sie die Gefühle von Boa nach, der versucht in einer neuen Heimat anzukommen. Das Buch handelt von Einwanderung, dem Land Schleswig-Holstein und ist sehr schönen illustriert.

Das Bilderbuchkino mit anschließendem Gespräch ist offen für alle Interessierte und wird in Deutsch und Ukrainisch vorgetragen.

Es gibt einen Büchertisch. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung erforderlich.

Fr., 10.10.2025 | 16 Uhr | Eintritt frei | für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene |

StadtBibliothek Flensburg | Kinderbücherei | Flensburg Galerie, 2. OG