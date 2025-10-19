ALICE bietet Ihnen eine farbenfrohe Darstellung mit Zirkustricks und modernen Spezialeffekten! Die berühmte Geschichte von Alice und ihren Abenteuern in der Zauberwelt kommt in dieser Show durch originelle Kostüme und beeindruckende Kulissen, unerwartete Zirkusnummern, Zaubertricks, akrobatische Stunts, Interaktionen mit dem Publikum, spezielle Licht- und Videotechniken und Installationen zum Ausdruck. ALICE ist eine Show für die ganze Familie, die Menschen unterschiedlichen Alters gleichermaßen begeistert. Kinder verfolgen die Show mit Begeisterung und tauschen sich noch lange über ihre Eindrücke aus. Doch ganz gleich, wie alt Sie sind: Sie werden garantiert eine unvergessliche Erinnerung an die Aufführung haben!

Mittwoch, 29.10.2025, 19.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg