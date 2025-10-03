Eine musikalische Kreuzfahrt durch die „Golden Time Of Swing“ erleben Sie mit dem fünfköpfigen Ensemble von Ralf Steltner! Das temperamentvolle Team aus Hamburg präsentiert mit seinen unvergleichlichen Solisten und einem einzigartigen Sound in einer einfühlsamen und kraftvollen Show die Stars aus einer unvergessenen Zeit!

Ob Frank Sinatra oder Ella Fitzgerald, Liza Minelli, Dean Martin oder Robbie Williams – viele Künstler folgten ihrer musikalischen Leidenschaft und belebten den Swing immer wieder neu. Es sind die Evergreens aus der „Golden Swingtime“, die unser Blut in einen brodelnden Cocktail verwandeln und den Pulsschlag erhöhen. Vorhang auf für eine Show, die uns „In the Mood“ bringt!

Freitag, 17.10.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg