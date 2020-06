Effektives Training unter erfolgreichem Hygienemanagement – Seidon setzt neue Maßstäbe in Infrastruktur und Personal

Das richtige Training ist für jede Person anders und muss professionell aufgebaut und begleitet werden. Dies ist der einzige Weg wie mit unserem Körper und unserer Gesundheit gehandhabt werden darf. „Niemand wechselt an seinem Auto die Bremsen nach Anleitung aus dem Internet sondern bringt dieses in die Fachwerkstatt, entlohnt den Mechaniker ordentlich und freut sich am schönen Fahrerlebnis. Ist das Auto wichtiger als unsere Gesundheit?“ fragt Emir Smajic, Geschäftsführer des Seidon. Sehr viele Menschen sind unverantwortlich gegenüber ihrer eigenen Gesundheit, nehmen Probleme und Schmerzen leichtsinnig in Kauf oder reden sich schlechte Lebensgewohnheit schön, sind durch oberflächliches Wissen teilweise beratungsresistent oder haben die notwendige Motivation und Mut nicht.

Die tägliche Herausforderung unserer Leistungsfähigkeit (Job, Familie) fordert uns auf immer mehr Zeit in unsere Gesundheit und Ausgleich zu investieren, denn durch Job und Familie wird unser Körper mehr verbraucht denn je. Folge davon sind Abnutzungserscheinungen, Verspannungen bis hin zu Vorfällen, Übergewicht, uvm.

Profis am Werk: Individuelles lösungsorientiertes Arbeiten mit unseren Kunden führt zu Erfolgen

Folgende Situationen erleben und lösen wir im Seidon täglich:

Steigerung der Leistungsfähigkeit, Muskelaufbau

Haltungsprobleme, Nacken-Schulter-Schmerzen

Rücken- und Gelenksschmerzen, Bandscheibenvorfälle

Gewichtmanagement, Abnehmen ohne Jojo-Effekt

Herzkreislauftraining

Fettverbrennung

Stressabbau

Verbesserung von Krankheitsbildern uvm.

Wie schafft es das Team des Seidon, all diese unterschiedlichen Wünsche und Situationen erfolgreich zu verbessern? Durch das interdisziplinäre Team, bestehend aus Sportwissenschaft, Physiotherapie, Fitnesstrainern mit der höchsten Lizenzstufe und Doktor der Chiropraktik, ist man im Besitz sehr großer Wissenskraft. „Durch die sehr gute Kommunikation untereinander, mitlerweile fast 20jährige Erfahrung und professionelle individuelle Herangehensweise schaffen wir es immer zu deutlichen Verbesserungen bis hin zu kompletter Zielerreichung unserer Kunden zu gelangen“, erläutert Emir Smajic die Arbeitsweise des Seidon.

Funktionierendes und erfolgreiches Hygienekonzept

Für sowohl Öffnung als auch den laufenden Betrieb des Seidon wurde in enger positiver Abstimmung mit dem Ordnungsamt das hauseigene Hygienekonzept entworfen, wodurch den Trainierenden eine hervorragende Trainingsumgebung geschaffen werden konnte. Am Eingang muss sich jeder die Hände desinfizieren. Ausreichend Flächendesinfektion steht überall für die Geräte zur Verfügung, starke Lüftungen arbeiten für sehr guten Sauerstoffaustausch, und eine reglementierte Besucherzahlstruktur gewährleistet viel Abstand zu Mittrainierenden. Die Verhaltensregeln im Studio sind klar ausgeschildert und das Personal ist zur verantwortungsvollen Aufsicht geschult worden. „Sowohl unsere Jungen als auch die über 80jährigen Besucher trainieren wieder regelmäßiger, halten sich an die Verhaltensregeln und steigern wieder deren Kraft und Gesundheit. Die Coronazeit war eine große Zeitspanne, denn über 9 Wochen reichen um die gesundheitlichen Entwicklungen, wie z. B. starker Muskelschwund oder enormer Leistungsverlust, stark negativ zu beeinflussen. Risikopatienten oder Ältere spüren das natürlich stärker als Junge,“ mahnt Emir Smajic an.

Jetzt Termin vereinbaren und sich gratis testen lassen

Durch die modernsten Trainingsangebote und -gegebenheiten sind noch mehr Möglichkeiten im Seidon gegeben, sodass nicht nur Trainingseffizienz sondern auch Komfort, Sicherheit und Hygiene sichergestellt sind. Interessierte haben nun die Möglichkeit ein kurzfristiges Kennenlerntraining zu buchen, um eines der modernsten Trainingsformen kennenlernen zu können. Buchen kann man unter info@seidon.de oder telefonisch unter 0461 505040. Das Kennenlerntraining ist einmalig kostenlos und ist für Jedermann sehr zu empfehlen.