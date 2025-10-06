5. Oeverseer Seifenkistenrennen

Ein kleines Jubiläum steht an: Am 12. Oktober 2025 heißt es zum fünften Mal „Start frei!“ für das Oeverseer Seifenkistenrennen. Was als kleine Dorfidee begann, hat sich längst zu einem der größten Familienspektakel unserer Region gemausert – und 2025 soll es nochmal eine Schippe größer werden.

Rekordverdächtig: Schleswig-Holsteins größtes Seifenkistenrennen

Bereits im vergangenen Jahr waren über 90 mutige Pilotinnen und Piloten dabei – und dieses Jahr peilt das Orga-Team die 100er-Marke an. Damit ist das Rennen in Oeversee auf dem besten Weg, das größte Seifenkistenrennen Schleswig-Holsteins zu werden.

Fürs Dorf, vom Dorf, ins Dorf

Was dieses Rennen ausmacht, ist nicht nur die rasante Fahrt bergab, sondern auch der große Zusammenhalt im Dorf. Die Feuerwehr Barderup, viele freiwillige Helfer*innen und lokale Unterstützer*innen tragen mit Tatkraft und guter Laune dazu bei, dass die Veranstaltung Jahr für Jahr wächst – und dabei ihren Charme behält. Dank zahlreicher Spenden können auch 2025 wieder hochwertige Preise verlost werden – von tollen Erlebnisgutscheinen über Spielzeuge bis zu echten Highlights für kleine und große Rennfahrer*innen.

Raserei für die Rehkitz-Rettung

In diesem Jahr fließen die Einnahmen aus Startgeldern, Kuchenverkauf und Tombola an ein ganz besonderes Projekt: die Rehkitzrettung. Eine Herzensangelegenheit für viele im Dorf, denn damit werden Wildtiere vor dem Mähtod bewahrt – mit Hilfe von Drohnen, Technik und engagierten Freiwilligen. Jeder gefahrene Meter hilft also einem guten Zweck.

Sieben Klassen, ein Ziel: Spaß!

Von den Bobby-Car-Youngsters (3–4 Jahre) über die Drift-Kids bis hin zum Firmen-Cup – in sieben Rennklassen darf sich wieder Jeder messen. Die Regeln bleiben fair und einfach: keine Motoren, keine Gewichte, aber jede Menge Kreativität und Helm auf den Kopf!