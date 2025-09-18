Die inklusive Tanzschule „TanzGlück“ aus Flensburg feiert im September ihr fünfjähriges Bestehen und bietet euch zu diesem Anlass ein ganz besonderes Highlight: Am 28. September verwandelt sich das Deutsche Haus in Flensburg in einen Ort voller Lebensfreude, Gemeinschaft und berührender Momente. Unter dem Motto „Eine Bühne für alle“ zeigen Tänzer*innen mit und ohne Beeinträchtigung, wie schön Vielfalt sein kann – mitreißend, authentisch und voller Herz.

Freut euch auf eine einzigartige und inspirierende Tanzshow – von kreativen Kindertänzen über Hula-Hoop bis hin zu zauberhaften Ballett-Darbietungen und vielen weiteren Highlights, wird euch ein buntes Bühnenprogramm geboten.



Tickets gibts ab 22,00€ unter www.eventim.de.

Sonntag, 28.09.2025, 15.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg